Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев ушел в отставку
Об отставке первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева сообщается на официальном сайте региональной администрации. Усольцев уволен по собственному желанию, приказ подписан временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Тарасенко, отмечается в сообщении. Временно исполнять обязанности первого заместителя главы региона будет вице-губернатор Алексей Сухов.
В приморской администрации Усольцев курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. В зону его ответственности долгое время ранее также входили вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.
Своей карьерой Усольцев обязан экс-губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому, уволенному президентом Владимиром Путиным 4 октября. Усольцев пришел в администрацию Миклушевского в качестве помощника в 2013 г., через год был назначен вице-губернатором, а ещё через год — первым вице-губернатором, напоминает Regnum. За месяц работы Тарасенко уволил четырёх своих заместителей, а также обновил руководство нескольких департаментов и КГУП «Примтеплоэнерго».