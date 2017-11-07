Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев ушел в отставку

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СМИ сообщили о возможном запрете гимна России на зимней Олимпиаде-2018

Руководители Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривают возможность запретить исполнение гимна России на Олимпийский играх в 2018 г. или запретить российской команде участвовать в церемонии открытия Олимпиады, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких человек, знакомых с деталями обсуждения. По их словам, МОК также может применить к России финансовые санкции, а также запретить участие в Олимпиаде спортсменам и официальным участникам российской делегации, которые были «частью системы допинга» в российском спорте.

По данным NYT, решение о санкциях против России за допинг на Олимпиаде в Сочи МОК объявит 5 декабря. Источники издания называют маловероятным сценарий полного запрета на участие российских спортсменов в Олимпийских играх, однако допускают, что их могут обязать выступать под нейтральным флагом.

По данным независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, в России до 2016 г. действовала система допинговой поддержки спортсменов и манипуляций с их допинг-пробами. Более тысячи российских спортсменов были напрямую задействованы в фальсификациях, в том числе 12 медалистов Олимпийских игр в Сочи.

1 ноября МОК принял решение о пожизненной дисквалификации лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они и еще четверо членов российской сборной по лыжным гонкам — Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова — упоминались в материалах доклада Макларена. МОК постановил лишить Легкова золотой олимпийской медали, которую он выиграл в гонке на 50 км, и серебряной — за эстафету.

Комментируя дисквалификацию лыжников, вице-премьер Виталий Мутко заявил о спланированной атаке на российский спорт в преддверии Олимпиады в Южной Корее. Руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил 3 ноября, что российские спортсмены откажутся выступать под нейтральным флагом.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.