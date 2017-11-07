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В Госдуме сочли провокацией новость о возможном запрете гимна России на Олимпиаде-2018

Информация The New York Times о возможном запрете исполнения гимна России на зимних Олимпийских играх 2018 г. «направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет», - заявил агентству «Р-Спорт» глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Сообщение NYT он назвал «провокацией», а принятие «половинчатого» решения о допуске спортсменов под нейтральным флагом и без гимна – «неприемлемым» и унижающим Россию.

«Участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», - написал в своем твиттере председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Накануне NYT сообщила о том, что руководители Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривают возможность запрета на исполнение гимна России или участия российской сборной в церемонии открытия Олимпиады. Издание ссылалось на нескольких человек, знакомых с деталями обсуждения. Кроме того МОК, по их информации, может применить к России финансовые санкции, а также запретить участие в Олимпиаде спортсменам и официальным участникам российской делегации, которые были «частью системы допинга» в российском спорте.

Ранее руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российские спортсмены откажутся выступать под нейтральным флагом.

1 ноября МОК пожизненно дисквалифицировал лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они упоминались в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинговой системе в России.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.