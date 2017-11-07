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Рейтинг Трампа обновил минимум на фоне расследования о российском вмешательстве

Одобрение президента США Дональда Трампа по результатам опроса CNN, проведенного 2-5 ноября, составило 36%, сообщается на сайте телекомпании. В январе этого года деятельность Трампа одобряли 44% респондентов. В августе, после известий о встрече в Трамп-тауэр сына президента - Дональда Трампа-младшего, его зятя – Джареда Кушнера и экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта с российским юристом, уровень поддержки Трампа снизился до 38%. В октябре об одобрении его работы заявляли уже 37%.

Антирейтинг Трампа, напротив, достиг нового максимума – 58%, причем почти половина респондентов (48%) заявили, что они категорически не одобряют то, как президент справляется со своей работой. В январе рейтинг неодобрения составлял 52% (43% категорически не одобряли), в августе и октябре – по 56% (47%).

Заметно выросло число американцев, выражающих озабоченность российским вмешательством. Крайнюю обеспокоенность по этому поводу выражают 44%, тогда как летом этот показатель составлял 27%. Вовсе не считают это проблемой лишь 12% опрошенных.