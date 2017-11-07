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Почти половина россиян довольны работой полиции

46% россиян довольны, как работает полиция в их населенном пункте. Как сообщает «Интерфакс», это показал опрос «Левада-центра», проведенный 20–24 октября среди 1600 человек в 48 регионах. В 2010 г. работой местной полиции были довольны 27% опрошенных, в 2013 г. – 36%.

Недовольны работой полиции 34% респондентов, в 2010 г. об этом заявляли 60%, в 2013 г. – 46%.

33% опрошенных считают, что полицейские относятся к гражданам безразлично и формально (в 2007 г. так считали 42%), 27% считают их вежливыми и предупредительными по отношению к людям (26% в 2007 г.), 11% назвали отношение полиции грубым и хамским (14% в 2007 г.), 5% – противоправным (в 2007 г. – тоже 5%).

За последние два года за помощью к полиции обращались 75% россиян, показал опрос. Из них 25% полагают, что их обращение полиция фактически проигнорировала, 21% – что к ним отнеслись «без должного внимания, но проблемы в конце концов были решены официальным путем», 10% добились решения проблемы «неофициальным путем». 17% сказали, что «полиция сделала все возможное, но это были неразрешимые проблемы вне ее компетенции», у 12% «проблемы были разрешены, но неформальным способом», у 11% «проблемы были разрешены путем частной договоренности».