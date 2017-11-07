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Стас Михайлов пожаловался в ЕСПЧ на Россию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу певца Стаса Михайлова против России, сообщается на сайте суда.

Первым об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Жалоба Михайлова связана с фильмом «Дублер», в котором главную роль исполняет актер Александр Ревва. В своем заявлении певец жалуется на героя картины. Суды смотрели только трейлер, однако не стали смотреть фильм, отмечается в обращении певца.

Фильм вышел в прокат в начале 2013 г. Еще тогда Михайлов обратился в Останкинский суд Москвы и потребовал от прокатчика «Каропрокат» 10 млн руб. в качестве компенсации за использование его изображения, сообщало «РИА Новости». Однако певец проиграл суд.

Жалобу Михайлов подал в ЕСПЧ в декабре 2014 г.