В Киеве залили цементом Вечный огонь

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Вокруг кольцевых дорог Москвы могут построить почти 3 млн «квадратов» магазинов к 2020 году

Объем торговой недвижимости возле московских кольцевых автомагистралей к 2020 г. достигнет почти 2,9 млн кв. м, говорится в исследовании компании Knight Frank.

По расчетам экспертов, в ближайшие три года объем торговых площадей в районе МКАД, Садового и Третьего транспортного кольца (ТТК) может вырасти на 0,8 млн кв. м. В частности, возле самого протяженного кольца – МКАД – до 2020 г. появится в 1,5 раза больше новый площадей – до 2,1 млн кв. м. (сейчас 1,4 млн кв. м).

По словам руководителя департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгении Хакбердиевой, сегодня высокий интерес представляют земельные участки на востоке Москвы, в том числе и на участке МКАД от Дмитровского до Новорязанского шоссе. На данном отрезке есть несколько перспективных земельных участков и существующих объектов с возможностью редевелопмента, на которых в ближайшие несколько лет могут быть реализованы объекты торговой недвижимости площадью не менее 100 000 кв. м.

Что касается Садового кольца, то, несмотря на относительно небольшое предложение качественных торговых площадей здесь (81 500 кв. м), предложение еще вырастет к 2020 г. в 1,7 раза (до 139 500 кв. м). В частности, это произойдет за счет введения в эксплуатацию второй фазы МФК «Смоленский пассаж», строительства торговых центров у Павелецкого и Курского вокзалов. Здесь к 2020 г. могут появиться концептуальные торговые объекты площадью 33 000 кв. м и 12 000 кв. м соответственно.

Примерно на 40% может увеличиться торговая площадь вблизи ТТК – с 485 000 до 612 000 кв. м. Так, в конце 2017 г. состоится открытие МФК «ВТБ Арена парк», площадь торговой части которого составит 17 200 кв. м. Кроме того, наличие участка на Волгоградском проспекте позволяет реализовать там проект торгового центра площадью около 100 000 кв. м.