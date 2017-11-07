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Политика
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В Киеве залили цементом Вечный огонь

Ведомости
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Неизвестные залили цементом Вечный огонь в Киеве и оставили возле него еще восемь ведер, сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

Это заметил прохожий, который сообщил о происшествии в полицию.

О причинах пока не сообщается. Правоохранительные органы расследуют дело.

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Экономика
Новости

Котировки Сбербанка установили исторический максимум

Интерфакс
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К полудню 7 ноября обыкновенные акции Сбербанка бновили исторические максимумы, впервые превысив планку в 200 руб. за бумагу. Как сообщает «Интерфакс», к 12.01 на московской бирже эти акции подорожали до 200,36 руб. (+3,4%). Объем торгов превысил 5,791 млрд руб.

Привилегированные акции Сбербанка также обновили максимум - их цена выросла до 165,53 рубля (+3,1%).

Рост котировок агентство связало с улучшением общемировой конъюнктуры.

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Политика
Новости

ТАСС сообщил об эвакуации из московского спорткомплекса «Олимпийский»

ТАСС/Ведомости
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Около 11.00 мск во вторник неизвестный сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Это ТАСС сообщил источник в экстренных службах. После этого началась эвакуация.

По словам собеседника агентства, также поступила информация минировании жилого дома на улице Палехской.

Волна анонимных звонков об одновременном минировании нескольких объектов идет по городам России с 11 сентября. Пока ни одна угроза не подтвердилась. Из-за неоднократных эвакуаций магазины и кинотеатры несут убытки. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что организаторы обзвона установлены, это граждане России, но они находятся за границей и задержать их пока не удалось. 5 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в Москве вечером были эвакуированы Большой Театр, ГУМ, ЦУМ и гостинцы «Метрополь» и «Националь».

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Политика
Новости

В терминале Внуково возникло задымление

Ведомости
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Во Внуково возникло задымление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Оно возникло на подземном техническом этаже и никак не влияет на работу терминала, отмечает агентство.

По информации «Интерфакса», проводка уже обесточена, пассажиров и персонала на месте задымления нет. Сейчас пожарные заканчивают откачку дыма.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник уточнило, что задымление произошло в терминале А. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» дежурный ЦУКС МЧС по Москве, сотрудники службы проводят «разведку», но открытого огня не обнаружили.

На улице ощущается запах гари, отмечает собеседник ТАСС.

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Бизнес
Новости

Туроператоры заявили о возможном срыве детских туров из-за отсутствия билетов в плацкарт

Интерфакс
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Из-за прекращения продажи билетов в плацкартные и общие вагоны могут быть сорваны детские туры на зимние каникулы. Это газете Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news заявила гендиректор компании «Анкор» Елена Шарина. ОАО «РЖД» прекратили продавать такие билеты с 3 ноября, сославшись на то, что ФАС не определилась с тарифами на 2018 г. ФАС заявила, что продажа билетов возобновится не позднее 16 ноября.

Решение РЖД было принято уже после начала продаж билетов для организованных групп. Шарина отметила, что из-за праздничных выходных турагентства, которые отправляют детские группы в Москву и закупают для них билеты в плацкартные вагоны, не успели отреагировать. Если продажи билетов возобновятся 16 ноября, за 45 дней до предполагаемой даты отъезда, тогда туроператорам придется выкупать билеты на общих основаниях, что создаст компаниям дополнительные проблемы, добавила гендиректор компании «Анкор». Гендиректор компании «Пирамида-тур» Елена Пронина выразила опасение, что удорожание билетов заставит многих организаторов детских поездок отказаться от своих планов.

Организаторы групповых поездок с детьми предпочитают плацкартные вагоны, поскольку в них удобнее контролировать всех детей, отметили в РСТ.

ФАС предложила понизить на 10% тарифы на проезд в общих и плацкартных вагонах 31 октября. По словам представителя службы Федеральная пассажирская компания в 2018 г. собиралась индексировать регулируемые тарифы на 3,9%. Минтранс и Минэкономразвития выступили против инициативы, и принятие решения правительство отложило.

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Недвижимость
Новости

Стоимость офисов в «Москва-сити» может вырасти на 10–15%

Ведомости
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В ближайшие 1–1,5 года аренда и покупка офисов в ММДЦ «Москва-сити» может подорожать на 10–15%, считают аналитики компании Colliers International.

По их мнению, это произойдет из-за дефицита предложения офисных площадей, который уже наблюдается в «Москва-сити». Сейчас дефицит распространяется на площади 4000–5000 кв. м. Но в ближайшее время нехватка будет ощущаться во всех категориях, даже в небольших блоках. В результате чего сделки по продаже офисов будут проходить без существенного дисконта и будет возможно говорить о потенциальном росте цены, пишут эксперты. При этом вторичное предложение не внесет существенный вклад в текущий объем.

То, что число свободных офисов в «Москва-сити» сокращается, подтверждают цифры. По итогам трех кварталов 2017 г. общий объем сделок с офисами в ММДЦ «Москва-сити» составил 86 225 кв. м площадей, что на 38% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. При этом вакантность за этот период сократилась с 19 до 12,2%, тогда как в начале 2016 г. она составляла 33,6%.

Напомним, что в последнее время «Сити» пользуется спросом среди крупных компаний для аренды больших площадей, так, АИЖК заявило о намерении купить 74 600 кв. м в небоскребе «IQ-квартал».

Политика
Новости

Иракский Курдистан потратил миллиард от «Роснефти» на погашение долга

Ведомости
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Иракский Курдистан потратил $1 млрд от «Роснефти» на погашение долга перед эмиратской Dana Gas. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззата Сабера.

Эти деньги «Роснефть» дала Курдистану в качестве аванса. По словам Сабера, сумма контрактов между Иракским Курдистаном и «Роснефтью» превышает $3 млрд.

«Роснефть» и Иракский Курдистан заключили соглашение о сотрудничестве в феврале 2017 г. В частности, стороны договорились о покупке и продаже нефти с 2017 по 2019 г. В сентябре они также провели переговоры о возможности участия «Роснефти» в строительстве газопровода в Курдистане. Соглашение может быть подписано до конца года, уточняет «РИА Новости».

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Недвижимость
Новости

Вокруг кольцевых дорог Москвы могут построить почти 3 млн «квадратов» магазинов к 2020 году

Ведомости
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Объем торговой недвижимости возле московских кольцевых автомагистралей к 2020 г. достигнет почти 2,9 млн кв. м, говорится в исследовании компании Knight Frank.

По расчетам экспертов, в ближайшие три года объем торговых площадей в районе МКАД, Садового и Третьего транспортного кольца (ТТК) может вырасти на 0,8 млн кв. м. В частности, возле самого протяженного кольца – МКАД – до 2020 г. появится в 1,5 раза больше новый площадей – до 2,1 млн кв. м. (сейчас 1,4 млн кв. м).

По словам руководителя департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгении Хакбердиевой, сегодня высокий интерес представляют земельные участки на востоке Москвы, в том числе и на участке МКАД от Дмитровского до Новорязанского шоссе. На данном отрезке есть несколько перспективных земельных участков и существующих объектов с возможностью редевелопмента, на которых в ближайшие несколько лет могут быть реализованы объекты торговой недвижимости площадью не менее 100 000 кв. м.

Что касается Садового кольца, то, несмотря на относительно небольшое предложение качественных торговых площадей здесь (81 500 кв. м), предложение еще вырастет к 2020 г. в 1,7 раза (до 139 500 кв. м). В частности, это произойдет за счет введения в эксплуатацию второй фазы МФК «Смоленский пассаж», строительства торговых центров у Павелецкого и Курского вокзалов. Здесь к 2020 г. могут появиться концептуальные торговые объекты площадью 33 000 кв. м и 12 000 кв. м соответственно.

Примерно на 40% может увеличиться торговая площадь вблизи ТТК – с 485 000 до 612 000 кв. м. Так, в конце 2017 г. состоится открытие МФК «ВТБ Арена парк», площадь торговой части которого составит 17 200 кв. м. Кроме того, наличие участка на Волгоградском проспекте позволяет реализовать там проект торгового центра площадью около 100 000 кв. м.

Политика
Новости

Авария на новой ГРЭС оставила без электричества почти 100 000 человек в Якутске

Ведомости
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Из-за аварии на Якутской ГРЭС-2 без электричества остались около 98 000 человек, а также предприятия местной промышленности, сообщает «Интерфакс». Кроме того, на некоторых улицах не работали светофоры.

На ГРЭС-2 отключились две газотурбинные установки. Однако сейчас подача электроэнергии уже восстановлена, отмечает агентство.

Якутская ГРЭС-2 была введена в работу в начале ноября. Для восстановления электроснабжения сети переключили на ГРЭС-1.

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Финансы
Новости

ЦБ не исключил новых санаций крупных банков

Интерфакс/Ведомости
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В Банке России не исключают санации других крупных банков после «ФК Открытие» и Бинбанка. Как передает «Интерфакс», это заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Его спросили, есть ли еще крупные банки, к которым может быть применена процедура финансового оздоровления по аналогии с «Открытием» и Бинбанком.

По словам Тулина, в случае с проблемными банками регулятору приходится выбирать «между двумя плохими решениями» – отзывать лицензию или оздоравливать кредитную организацию. «Потому что банковский крах, когда банк оказывается неплатежеспособным, означает всегда убытки для общества, экономические потери. Вопрос – как они будут распределены между различными участниками экономической жизни: банковский сектор на себя возьмет большую часть убытков, или плательщики налогов, или все население», – отметил первый зампред.

Тулин отметил, что с Бинбанком и «ФК Открытие» уже случилось «самое худшее» – признание их финансовой нестабильности. Главная цель Центробанка – не допустить финансовой дестабилизации на макроуровне, отметил Тулин.

«ФК Открытие» и Бинбанк санируются через Фонд консолидации банковского сектора. 29 августа ЦБ ввел временную администрацию в «ФК Открытие», 21 сентября – в Бинбанк. Регулятор оценил совокупные затраты на санацию групп «Открытия» и Бинбанка в 800–820 млрд руб., при этом он не рассчитывает на возврат средств после продажи этих банков.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Handelsblatt в начале ноября говорила, что «ФК Открытие» и Бинбанк решили спасать, потому что эти организации в значительной степени интегрированы в финансовую систему и отзыв у них лицензий мог вызвать «эффект домино». Набиуллина добавила, что расчистка российского рынка от проблемных банков продлится еще один-два года.

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Политика
Новости

Собчак потребует отменить закон о гей-пропаганде

Ведомости
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Телеведущая Ксения Собчак во время избирательной кампании собирается потребовать отмены закона о запрете гей-пропаганды, который был принят в России в 2013 г. и который ЕСПЧ признал дискриминационным. Как сообщил РБК член предвыборного штаба Собчак Антон Красовский, телеведущая собирается продолжить публично поднимать темы, которые широко не обсуждаются в обществе и на федеральных телеканалах. В частности, она будет «выступать за равноправие людей вне зависимости от пола, национальности и сексуальной ориентации», рассказал Красовский, Кроме того, в повестке Собчак - установление партнерских отношений с США и восстановление отношений с Украиной, прекращение военной операции России в Сирии и борьба с чрезмерным влиянием РПЦ на все сферы жизни, перечислил он.

Собчак 18 октября заявила, что намерена участвовать в президентских выборах 2018 г. После этого она успела уже сделать несколько заявлений, вызвавших широкий общественный резонанс. В частности, Собчак заявила, что с точки зрения международного законодательства Крым является украинским (в руководстве России считают присоединение Крыма после референдума законным и вопрос о статусе полуострова считают закрытым), что пора похоронить тело Ленина и необходимо вернуть на выборах в России графу «против всех» в бюллетенях для голосования.

Российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних критиковали на Западе. В частности, протесты высказывались перед зимней Олимпиадой в Сочи. ЛГБТ-активисты Николай Баев, Алексей Киселев и Николай Алексеев пожаловались на этот закон в Страсбургский суд. ЕСПЧ летом 2017 г. решил, что аминистративное преследование заявителей нарушает их право на свободу выражения мнения (ст. 10 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека) и запрет на дискриминацию. Суд не согласился с доводами российских властей, которые объясняли ограничение публичных высказываний по вопросам ЛГБТ необходимостью защиты морали, и отметил расплывчатость использованных в законе формулировок, что привело к расширенному толкованию и применению запрета.

Путь Ксении Собчак

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Политика
Новости

На Красной площади прошел марш к 76-летию парада 1941 года

Ведомости
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На Красной площади прошел торжественный марш в честь 76-летия военного парада 7 ноября 1941 г. Марш начался в 10.00 мск и завершился около 10.45. В нем приняли участие больше 5000 человек, сообщает агентство «Москва». Это кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие Минобороны, воспитанники московских Суворовского и военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, Почетный караул, представленный тремя видами Вооруженных сил, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона.

Гостей было больше 7000. В их числе – участники парада 1941 г., руководители ветеранских организаций, участники Парада Победы 1945 г., члены военно-патриотических клубов, поисковых объединений, военнослужащие Минобороны, курсанты военных училищ и кадеты, представители НКО.

В ходе мероприятия с торжественной речью выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в городе осталось 16 фронтовиков, которые принимали участие в параде 1941 г. Он пожелал ветеранам счастья и долгих лет жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

Ради марша во вторник отменили движение общественного транспорта по Варварке и Большому Москворецкому мосту. Маршруты автобусов М5 и № 158 были изменены, сообщал ГУП «Мосгортранс».

Перед маршем 7 ноября было пять репетиций, генеральная репетиция прошла 5 ноября.

Парад на Красной площади

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