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ТАСС сообщил об эвакуации из московского спорткомплекса «Олимпийский»

Около 11.00 мск во вторник неизвестный сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Это ТАСС сообщил источник в экстренных службах. После этого началась эвакуация.

По словам собеседника агентства, также поступила информация минировании жилого дома на улице Палехской.

Волна анонимных звонков об одновременном минировании нескольких объектов идет по городам России с 11 сентября. Пока ни одна угроза не подтвердилась. Из-за неоднократных эвакуаций магазины и кинотеатры несут убытки. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что организаторы обзвона установлены, это граждане России, но они находятся за границей и задержать их пока не удалось. 5 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в Москве вечером были эвакуированы Большой Театр, ГУМ, ЦУМ и гостинцы «Метрополь» и «Националь».