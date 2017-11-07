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Представитель Стаса Михайлова назвала жалобу в ЕСПЧ неактуальной

Жалоба Стаса Михайлова в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России уже не актуальна, сообщила RNS представитель певца Жанна Гарбер. По ее словам, все претензии уже урегулированы.

Агентству ТАСС Гарбер заявила, что Михайлов не подавал жалобу. Однако жалоба есть в базе данных ЕСПЧ – суд зарегистрировал ее в декабре 2014 г.

По словам Гарбер, будет проведено тщательное расследование инцидента и все причастные к провокации будут привлечены к ответственности.

Ранее 7 ноября руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что статус жалобы Михайлова в ЕСПЧ обновился. Почти через три года, 19 октября 2017 г., у жалобы появилось обновление статуса – она была коммуницирована. Согласно процедуре рассмотрения дел в ЕСПЧ это значит, что жалоба не признана неприемлемой и взята в работу. На этом этапе суд задает вопросы по ней тому, на кого она подана, т. е. российским властям, которые должны на них ответить в течение трех месяцев.

Певец подал жалобу из-за главного героя фильма «Дублер» Михаила Стасова. Стороны могли заключить мировое соглашение, однако в базе суда об этом информации нет.