Роспотребнадзор предложил ввести госрегулирование оборота биоматериалов

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МОК прокомментировал возможный запрет гимна России на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал преждевременной спекуляцией информацию The New York Times (NYT) о том, что МОК может запретить исполнение гимна России на Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

NYT написала, что МОК изучает несколько вариантов наказания России с учетом допинговых скандалов, связанных с Олимпиадой - 2014 в Сочи. Среди предложенных мер - отстранение российской делегации от церемонии открытия, выступление под нейтральным флагом и запрет на исполнение гимна России, сообщила газета со ссылкой на источники. «Пока не ясно, какой вариант поддерживает руководство МОК - если поддерживает вообще. Возможно, что наказание будет намного менее суровым», - признала газета.

В Госдуме уже назвали возможное решение МОК провокацией и способом давления на Россию. Оно «направлено на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет», заявил агентству «Р-спорт» председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неучастие российской сборной в Олимпиаде способно нанести урон всему олимпийскому движению. «Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится и все вопросы будут сняты», - сказал Песков.

1 ноября МОК пожизненно дисквалифицировал лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они упоминались в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о «государственной допинговой системе» в России. Спецкомиссия МОК под руководством Денниса Освальда проверяет остальных спортсменов, включая конькобежцев, скелетонистов, хоккеисток.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.

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