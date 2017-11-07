Путин заявил о росте поставок оружия террористам

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Возбуждено дело о призывах к терроризму и беспорядкам после задержаний 5 ноября

Управление СКР по Москве возбудило несколько уголовных дел из-за несанкционированной акции 5 ноября в столице. Об этом говорится на сайте ведомства. Во время акции пострадал сотрудник полиции. При проверке документов 48-летний мужчина нанес ему удар в голову. Напавшего задержали. Акции предшествовали противоправные действия в соцсетях.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 212 УК (Призывы к массовым беспорядкам), ч. 2 ст. 205.2 УК (Призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).

«31 октября 2017 г. в интернете был размещен видеоролик, содержащий призывы к массовым беспорядкам и осуществлению террористической деятельности, а также к действиям экстремистского толка 5 ноября 2017 г. в различных городах России. Наряду с этим была размещена информация, содержащая описание способов совершения преступления, противодействия сотрудникам правоохранительных органов», - говорится в сообщении. Следствие считает, что эти действия привели к тому, что определенные категории россиян решили участвовать в несанкционированных акциях 5 ноября в столице.

5 ноября были установлены и задержаны за нарушение общественного порядка более 350 человек, среди них были и несовершеннолетние. Участники акций допрошены в качестве свидетелей, у них были проведены выемки. У некоторых протестующих были изъяты предметы, используемые для насильственных действий (маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской). Также была обнаружена и изъята запрещенная в России символика.

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