Политика

Новости

Россия примет участие в «Евровидении»-2018 в Португалии

Организаторы «Евровидения» сообщили о возвращение России на песенный конкурс, который пройдет в мае 2018 г. в Лиссабоне. «В 2018 г. в «Евровидении» примут участие представители 42 стран, которые выйдут на сцену в Лиссабоне. Конкурс 2018 г. станет особенным для Швеции, которая отметит свое 60-летие с момента первого участия в 1958 г. Россия также вернется на конкурс после года отсутствия», — отмечается в заявлении. Слоганом нового конкурса станет призыв «Все на борт!»

«Евровидение»-2017 проходило в Киеве. Его победителем стал португалец Сальвадор Собраль. Россия в этом конкурсе не участвовала из-за запрета СБ Украины на въезд представлявшей ее певице Юлии Самойловой. Поводом стало ее выступление в 2015 г. в Крыму, который Киев считает «временно оккупированной территорией». За въезд на территорию полуострова без согласования украинских властей Самойловой было запрещено посещать Украину в течение трех лет.

«Нет нужды напоминать об отношении властей Украины к российским артистам, их гастроли с этого дня по указу президента Порошенко должна одобрять СБУ. Ну, и, кроме того, выдвигались неприемлемые для нас условия трансляции», - напоминает «Первый канал», который в следующем году будет транслировать «Евровидение».

Запрет на участие Самойловой в конкурсе организаторы «Евровидения» называли «самой неприятной проблемой» и внесли в его регламент отельные изменения. Теперь участие артистов, имеющих ограничение на въезд в страну - хозяйку конкурса, будет запрещен. Это же касается членов национальных делегаций. Организаторы конкурса отдельно подчеркивали, что Евровидение является неполитическим мероприятием, и любая пропаганда здесь запрещена.