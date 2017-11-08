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Суд подтвердил пожизненный приговор бывшему сотруднику ЮКОСа Пичугину

Президиум Верховного суда оставил без изменения пожизненный приговор бывшему руководителю службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Это сообщает «РИА Новости». Пичугин осужден по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. Президиум ВС пересматривал его дело в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

На заседании 8 ноября прокурор попросил суд оставить приговор Пичугину без изменений, сообщает ТАСС. Он отметил, что ранее при вынесении приговора «суд дал квалифицированную оценку всем собранным по делу доказательствам».

Адвокат осужденного Ксения Костромина попросила суд прекратить уголовное преследование Пичугина. «Он считает себя жертвой несправедливого судебного разбирательства. Повторное судебное разбирательство в настоящее время уже невозможно ввиду значительности прошедшего времени», - сказала она.

В июне 2017 г. Страсбургский суд присудил Пичугину более 15 000 евро компенсации. Это решение было принято по жалобе Пичугина на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при исследовании свидетельских показаний в российских судах по его второму уголовному делу. Заявитель считает, что наиболее адекватной компенсацией нанесенного ему ущерба будет новый судебный процесс в России. В жалобе он потребовал выплаты в 100 евро за каждый день заключения начиная с 6 августа 2007 г. до освобождения на время подготовки к новому процессу, плюс 13 000 евро компенсации нематериального ущерба.

В октябре 2012 г. Страсбургский суд признал, что были нарушены права Пичугина по статье 6 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. Тогда суд постановил взыскать с государства в его пользу 9500 евро.

Пичугина судили по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу его судил суд присяжных, и в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г. Свою вину Пичугин не признает.