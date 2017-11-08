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Суд подтвердил пожизненный приговор бывшему сотруднику ЮКОСа Пичугину

РИА Новости/Ведомости
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Президиум Верховного суда оставил без изменения пожизненный приговор бывшему руководителю службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Это сообщает «РИА Новости». Пичугин осужден по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. Президиум ВС пересматривал его дело в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

На заседании 8 ноября прокурор попросил суд оставить приговор Пичугину без изменений, сообщает ТАСС. Он отметил, что ранее при вынесении приговора «суд дал квалифицированную оценку всем собранным по делу доказательствам».

Адвокат осужденного Ксения Костромина попросила суд прекратить уголовное преследование Пичугина. «Он считает себя жертвой несправедливого судебного разбирательства. Повторное судебное разбирательство в настоящее время уже невозможно ввиду значительности прошедшего времени», - сказала она.

В июне 2017 г. Страсбургский суд присудил Пичугину более 15 000 евро компенсации. Это решение было принято по жалобе Пичугина на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при исследовании свидетельских показаний в российских судах по его второму уголовному делу. Заявитель считает, что наиболее адекватной компенсацией нанесенного ему ущерба будет новый судебный процесс в России. В жалобе он потребовал выплаты в 100 евро за каждый день заключения начиная с 6 августа 2007 г. до освобождения на время подготовки к новому процессу, плюс 13 000 евро компенсации нематериального ущерба.

В октябре 2012 г. Страсбургский суд признал, что были нарушены права Пичугина по статье 6 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. Тогда суд постановил взыскать с государства в его пользу 9500 евро.

Пичугина судили по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу его судил суд присяжных, и в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г. Свою вину Пичугин не признает.

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Политика
Новости

FIFA оштрафовала Федерацию футбола Украины из-за болельщиков

Ведомости
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Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала Федерацию футбола Украины на 39 000 швейцарских франков за поведение болельщиков во время двух последних матчей в отборочном турнире Чемпионата мира - 2018, говорится на сайте FIFA.

Кроме того, FIFA вынесла предупреждения.

В частности, Федерация футбола Украины заплатит 35 000 швейцарских франков за использование болельщиками пиротехники, лазеров, дискриминационных баннеров, а также за блокирование проходов во время матча против Хорватии 9 октября. Кроме того, 4000 швейцарских франков заплатит за поведение фанатов на матче против Косово 6 октября.

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Технологии
Новости

Новая система Московского центра управления полетами дважды дала сбой

ТАСС
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За 17 дней работы в новой системе Московского центра управления полетами произошло два сбоя, сообщает ТАСС. С помощью «Синтез-АР4» ведется управление воздушным движением в московской зоне и над центром европейской части России.

19 октября произошел отказ в работе комплекса средств автоматизации управления воздушным движением в зоне над «Шереметьево». 24 октября произошло нарушение работоспособности в части автоматической обработки сообщений плановой информации.

Разработчиком системы является концерн «Алмаз-Антей». Там пояснили, что в первом случае сбой был устранен «средствами встроенного и автономного резервирования», без перерыва в информационном обеспечении. Во втором случае пришлось перезапускать некоторые сервера.

На безопасность полетов произошедшие сбои повлиять никак не могли, подчеркнули в концерне.

Причиной первого сбоя стала перегрузка, произошедшая из-за некорректной настройки параметра глубины анализа. Второй сбой произошел из-за входящего сообщения с нарушением формата.

Политика
Новости

В Совфеде назвали безответственным намерение Рады разорвать дипотношения с Россией

Ведомости
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Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев считает безответственным намерение депутатов Верховной рады разорвать дипломатические отношения между Россией и Украиной. «Похоже, украинские политики заигрались в “войнушку”. И чем меньше “российской агрессии” они могут предъявить миру и собственному народу, тем решительнее риторика и акты», — написал Косачев в Facebook.

По словам сенатора, разрыв дипотношений — «шаг беспрецедентный даже для заигравшихся политиков», и его последствия скажутся на миллионах людей, потому что он означает прекращение взаимного консульского обслуживания россиян и украинцев.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что разрыв дипломатических отношений между Москвой и Киевом принесет только минусы. «Трудно придумать большую глупость для Украины, чем разрыв дипотношений с Россией: сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны», — написал Пушков в Twitter.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Рада на следующей неделе может принять решение о разрыве дипотношений с Россией. Источники издания в украинском парламенте убеждены, что за этот шаг проголосуют представители большинства фракций.

Политика
Новости

Адвокаты экс-главы «Почты России» передумали обжаловать арест его счетов

Ведомости
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Бывший гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов не будет обжаловать арест 95 млн на своем счете, сообщила Business FM его адвокат Виктория Бурковская.

«Мы отозвали жалобу из суда, так как не видим в ней смысла», - говорит Бурковская.

На прошлой неделе, 2 ноября, стало известно, что Басманный суд наложил арест на более чем 95 млн руб. на счетах Страшнова. Это произошло из-за предположений следствия о необоснованном завышении зарплаты и премии бывшему гендиректору «Почты России».

Однако суд наложил арест ранее - в конце августа, после чего адвокаты Страшнова подали жалобу. Ее рассмотрение должно было пройти 8 ноября.

Страшнов уже нашел новую работу в начале ноября. Теперь он операционный директор группы «Еврохим» и будет работать в Швейцарии, сообщала компания.

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Политика
Новости

Турчак стал вице-спикером Совета Федерации

ТАСС/Ведомости
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Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак избран вице-спикером Совета Федерации, сообщает ТАСС. На эту должность его выдвинула спикер палаты Валентина Матвиенко. Она сообщила, что в Совфеде введена шестая должность вице-спикера.

12 октября президент Владимир Путин принял отставку Турчака с поста губернатора. Он решил оставить должность досрочно по собственному желанию. В тот же день премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», назначил Турчака врио секретаря Генсовета партии. 2 ноября Псковское областное собрание депутатов выбрало экс-губернатора сенатором.

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Недвижимость
Новости

Штрафы московским застройщикам за нарушение закона о дольщиках выросли в 8 раз

Ведомости
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В октябре московские застройщики были оштрафованы на сумму 10,25 млн руб., что почти в восемь раз больше, чем годом ранее. Об этом говорится на сайте Москомстройинвеста.

Всего постановления вынесены в отношении 32 компаний, нарушивших закон о долевом строительстве (214-ФЗ). Почти половина штрафов выписана на территории новой Москвы.

«Число проверок – 23 – почти в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, а сумма наложенных штрафов увеличилась почти в восемь раз», — сказал председатель комитета Константин Тимофеев.

По его словам, в октябре 2016 г. было проведено 12 проверок, оштрафованы 11 компаний на общую сумму 1,3 млн руб.

Сейчас в Москве на средства дольщиков возводится 543 объекта. С начала года за нарушения 214-ФЗ были оштрафованы 122 компании в общей сложности на 71,8 млн руб.

Недвижимость
Новости

Ожидаемого роста цен на новостройки Москвы в октябре не произошло

Ведомости
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В октябре 2017 г. цены на московские новостройки массового сегмента продолжили топтаться на месте. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 0,4% по сравнению с сентябрем и составила 150 940 руб., подсчитали эксперты компании «Метриум групп».

В среднем новую квартиру в массовом сегменте в октябре можно было купить за 8,7 млн руб. (+1,5%). Средний бюджет студий увеличился до 5 млн руб. (+0,5%).

В октябре в Москве продавалось 20 530 квартир (1,184 млн кв. м) в 69 комплексах. Это на 1% меньше, чем в предыдущем месяце. При этом новых проектов на рынок не вышло, а предложение пополнилось за счет старта продаж новых очередей и корпусов в уже вышедших комплексах.

Больше всего квартир в минувшем месяце продавалось на Юго-Востоке Москвы (29,6% предложения). А меньше всего нового жилья представлено на востоке Москвы - всего 2,7% от всех столичных новостроек.

«Октябрь 2017 г. на рынке новостроек оказался спокойным. Но уже с ноября предвидится оживление на рынке. Традиционно в последний месяц осени девелоперы начинают предлагать новогодние скидки и акции. Повышение размера дисконта в очередной раз в этом году может подстегнуть покупательскую активность,» – говорит Наталья Круглова, генеральный директор «Метриум групп».

Политика
Новости

Россия раскритиковала доклад экспертов ООН о химатаке в Сирии

Ведомости
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Совместная миссия ООН-ОЗХО заявила в ООН, что правительство Башара Асада несет ответственность за применение химического оружия в Сирии, сообщает Reuters. Миссия (СМР) расследовала инцидент 4 апреля в Хан-Шейхуне, ее выводы представил руководитель СМР Эдмон Муле. Сирийское правительство ранее отрицало применение химоружия. 7 ноября доклад экспертов СМР раскритиковал заместитель постпреда России в ООН Владимир Сафронков. Он заявил, что доклад «весьма посредственного качества», а содержащиеся в нем выводы «глубоко разочаровывают», так как «не выдерживают никакой критики» (цитаты ТАСС). В частности, он упрекнул членов миссии в том, что они не были на месте событий и расследовали случившееся дистанционно.

Эксперты миссии не поехали в Хан-Шейхун из соображений безопасности, ехать туда имело смысл в первые дни после атаки, отметил эксперт ООН. Однако миссия сочла, что собрала достаточно информации, чтобы прийти к твердым выводам, заявил Муле. Он отметил, что в расследовании учитывались мнения всемирно признанных экспертов в сфере отравляющих веществ и результаты независимых экспертиз и оценок. СМР тщательно собирала единую картину случившегося, и некоторые элементы восстановить до сих пор не удалось, заявил он. Изучая инцидент с использованием зарина, жертвами которого стали около ста человек, миссия изучила восемь возможных сценариев, в том числе версию, что это могла быть инсценировка с целью возложить ответственность на правительство Сирии.

СМР не смогла однозначно установить, что самолет, который сбросил химическую бомбу, вылетел с авиабазы «Шайрат», также она не установила тип использованного самолета. Однако известно, что в момент нанесения удара в непосредственной близости от Хан-Шейхуна в тот момент находился сирийский самолет, говорится в докладе. По виду воронки эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятно, что она образовалась из-за падения с воздуха бомбы, летевшей с большой скоростью. Подробный химический лабораторный анализ использованного зарина показал, что с большой вероятностью вещество было получено из химического прекурсора, который находился на известном конкретном складе в Сирии. В СМР уверены, что вся собранная информация указывает, что сирийский режим несет ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне, заявил Муле. Он добавил, что применение химоружия не должно оставаться безнаказанным и теперь Совбезу ООН предстоит принять решение. Конкретных исполнителей химатаки СМР не установила. Правительство Сирии помогало миссии и представило результаты собственного расследования, добавил Муле.

Критикуя доклад СМР, Сафронков отметил, что в докладе много вероятностных оценок вроде «возможно», «вероятно», «можно предположить», «скорее всего». Дипломат считает их неуместными в докладе по такому серьезному вопросу. «Не лучше было бы честно доложить Совету безопасности, что провести полноценное расследование СМР не в состоянии?», - спросил он Муле. Также он отметил, что вывод о причастности правительства Сирии к атаке основан на «природе и логистике» этой операции. Сафронков напомнил об опыте с иракским химическим досье, когда США атаковали режим Саддама Хусейна, ссылаясь на угрозу использования химоружия, а затем оказалось, что химоружия в Ираке нет. Дипломат посоветовал извлекать уроки из истории.

«Россия пытается застрелить гонца, чтобы покрыть преступления сирийского режима», - заявил после этого заместитель постпреда Великобритании в ООН Джонатан Аллен (цитата Reuters).

Постпред США Никки Хейли заявила, что продление мандата СМР должно быть самым высоким приоритетом Совбеза. По ее словам, Вашингтон внес изменения в свой проект резолюции, чтобы заручиться поддержкой России. Те же, кто будет мешать принятию этой резолюции, по сути, помогает тем, кто использовал химоружие, и работает на то, чтобы в будущем снова дети и женщины умирали в тяжелых мучениях, предупредила она.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Аксенов рассказал о планах создать в Крыму аналог Кремниевой долины

ТАСС / Ведомости
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Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами рассказал о планах создать в регионе центр по развитию IT-технологий по аналогии с калифорнийской Кремниевой долиной.

«Мы сейчас хотим, чтобы (в Крым) зашли те люди, которые современные IT-технологии будут рассматривать. Думали, как создать здесь такой центр типа Силиконовой долины, думаем, как это сделать», — цитирует ТАСС Аксенова.

Он добавил, что в Крыму есть хорошие программисты, многие из которых уехали с Украины. «Мы сейчас пытаемся такую группу сформировать, создать под них условия, площадку и так далее», — сказал Аксенов.

Пока самой популярной для инвесторов отраслью крымской экономики остается сельское хозяйство, отметил глава республики. В частности, в Крыму находятся 30% виноградников всей России.

Политика
Новости

Эр-Рияд собрался конфисковать до $800 млрд у подозреваемых в коррупции

Ведомости
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Правительство Саудовской Аравии планирует конфисковать до $ 800 млрд наличных и в виде различных активов у тех, кого ранее заподозрили в коррупции. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уже арестовано более 60 принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Центральный банк Саудовской Аравии заморозил счета «людей, представляющих интерес», отмечает издание.

Это только начальные этапы замораживания активов и аресты, расследование только разворачивается, приводит The Wall Street Journal слова официального представителя Саудовской Аравии.

Власти страны рассчитывает получить от задержанных от 2 до 4 триллионов риалов, сказал изданию источник, близкий к правительству.

Это самая масштабная антикоррупционная кампания в новейшей истории Саудовской Аравии. Например, уже арестованы министр экономики Адель Факих и принц-миллиардер Аль-Валид бин Талал, компания которого владеет крупными долями в Apple, Twitter и Citigroup.

Антикоррупционный комитет возглавляет 32-летний наследный принц Мухаммад ибн Салман. Он начал активную борьбу с коррупцией спустя несколько месяцев после того, как король Салман ибн Абдель Азиз аль-Сауда назначил его наследником престола.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Эксперты назвали самый популярный у туристов город

Ведомости
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Аналитическая компании Euromonitor International составила ежегодный рейтинг «Топ-100 городских направлений». Первое место в списке самых популярных направлений у туристов в 2017 г. занял Гонконг. По данным на 1 сентября, его посетили 25,7 млн туристов.

Второе место занял Бангкок, в котором за восемь месяцев текущего года побывали 23,3 млн человек. Замыкает первую тройку Лондон с 19,8 млн.

В первую десятку также вошли Сингапур (17,6 млн туристов), Макао (16,3 млн), Дубай (16,6 млн), Париж (14,3 млн), Нью-Йорк (13,1 млн), Шэньчжэнь (13 млн) и Куала-Лумпур (12,8 млн).

Из российских городов в рейтинг вошли Москва (4,6 млн, опустилась с 46-го на 49-е место) и Санкт-Петербург (2,9 млн, опустился с 70-го на 73-е место).

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