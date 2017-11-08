Суд отказался вызвать Дворковича на процесс по делу Улюкаева
Замоскворецкий суд Москвы, который рассматривает дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, не будет вызывать на заседание вице-премьера Аркадия Дворковича, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Дворкович не обладает информацией о даче взятки Улюкаеву, заявило обвинение.
Защита попросила вызвать Дворковича не первый раз. Ранее суд уже признавал это нецелесообразным.
Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в размере $2 млн у «Роснефти». Эти деньги он, по версии следствия, мог требовать за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила нефтяной компании приобрести пакет «Башнефти».
После задержания президент Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку с поста министра экономического развития. Сейчас он находится под домашним арестом и продолжает отрицать свою вину.