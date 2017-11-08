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Украина расторгла соглашение о поставках вооружений с Россией

Украина прекратила действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники с Россией. Это решение кабинет министров Украины принял сегодня, 8 ноября, единогласно и без обсуждения.

Москва и Киев подписали соглашение о поставке вооружений и военной техники, комплектующих изделий и запчастей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения 8 февраля 1995 г. Соглашение освобождало Россию и Украину от уплаты ввозных и вывозных пошлин при поставке товаров и услуг военного назначения между странами.

Украина последовательно разрывает военно-технические связи с Россией. С 2014 г. действует запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. С мая 2015 г. правительство Украины разорвало соглашение с Россией о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 1993 г. В августе того же года денонсировано соглашение с Россией о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 г.

В августе 2017 г. Украина разорвала соглашение с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны. По этому соглашению не допускалась продажа и передача третьим сторонам товаров военного назначения без согласия другой стороны. 18 октября - действовавшее с 2000 г. межправительственное соглашение о сохранении специализации предприятий - производителей продукции военного назначения.

На минувшей неделе президент Украины Петр Порошенко поставил ВС Украины задачу скорейшего перехода на стандарты НАТО. «Мы должны перейти на принципы, которые доминируют среди наших стран-партнеров, членов североатлантического альянса - НАТО», - заявил Порошенко. 8 июня 2016 г. он подписал Стратегический оборонный бюллетень Украины, определивший курс на интеграцию Украины в НАТО.