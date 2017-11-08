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Суд отказался принять иск Навального к Путину

Тверской районный суд не принял иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Об этом на странице в Facebook написал юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

«Позвонили из <...> суда и сообщили, что по иску Навального к Путину отказ в принятии», - написал он. По его мнению, дело подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Жданов отметил, что Навальный подал исковое заявление в защиту своих прав. «В исковом заявлении мы прямо указали, как именно бездействием и действиями Путина нарушаются права Навального», - добавил он.

По его словам, ранее суд не рассматривал подобный иск оппозиционера к президенту России. Жданов отметил, что не знает, по какому именно пункту статьи отказано в рассмотрении иска. «Посмотрим, когда получим определение. Ставлю на то, что вообще написали, что Путин неподсуден никаким судам (нет, ну а что?)», - добавил он. Он пообещал обжаловать решение суда.