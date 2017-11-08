Суд снова признал экстремистской книгу бывшего полпреда президента о чиновниках
Мосгорсуд признал экстремистской книгу бывшего полпреда президента в Сахалинской области Виталия Гулия «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Это ТАСС сообщил адвокат автора Дагир Хасавов. Суд рассматривал дело повторно.
По словам адвоката, Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты, отменил предыдущее решение Хорошевского районного суда, но самостоятельно признал книгу бывшего чиновника экстремистской. Защита обжалует это решение.
Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда постановила рассмотреть заново дело о книге в составе трех судей по правилам первичной инстанции.
Хорошевский суд в марте 2017 г. по требованию прокуратуры признал книгу о чиновниках экстремистской, а в мае Минюст внес ее в федеральный список экстремистских материалов. Поводом для уголовного дела стала глава из книги с названием «Евреи во власти». Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в тексте признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении определенной группы лиц, но не нашла побуждения к совершению действий в отношении представителей определенной группы лиц по какому-либо дискриминирующему признаку, сообщало ранее агентство «Москва».
Гулий был задержан 28 января в аэропорту «Домодедово», его сняли с самолета перед вылетом в Кишинев. Как говорил его адвокат Дагир Хасавов, против Гулия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды»), а поводом стала публикация его книги о современных чиновниках тиражом 500 экземпляров. В ней он решил поделиться мыслями о событиях, свидетелем которых был, занимая различные должности на госслужбе, говорил адвокат. Из аннотаций к мемуарам в интернет-магазинах следовало, что автор критиковал современное чиновничество, хотя и признавал существование отдельных достойных чиновников.