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У МКАД загорелся объект Службы внешней разведки

На техническом объекте штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) произошло возгорание, подтвердил в среду «Интерфаксу» руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов. «Возгорание произошло на одном из технических объектов штаб-квартиры Службы внешней разведки в районе Ясенево. До выяснения всех обстоятельств мы воздерживаемся от дальнейших комментариев», - сказал Иванов.

Осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что спасатели не могут выйти на связь с тремя людьми, предположительно находящимися на подземных этажах здания. Чтобы пробиться к источнику возгорания, пожарные вскрывают железную дверь. На месте работают более 15 пожарных автомобилей, пожару присвоена вторая - повышенная - категория сложности. На место прибыл руководитель ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17.00 мск, движение по внешней стороне МКАД было затруднено в районе пожара.