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Собчак поддержала санкции США против «связанных с Путиным олигархами»

Намеревающаяся баллотироваться в президенты России в 2018 г. Ксения Собчак в интервью CNN заявила о частичной поддержке антироссийских санкций. По ее словам, Россия ответственна за «ужасные» отношения с США. «Мы нарушили международное право, и Крым по международному праву принадлежит Украине», - заявила она. При этом Собчак обратилась к США с призывом делать разницу: «(Президент Владимир) Путин – это не Россия. Россия большая и многие люди не разделяют его политику». Когда Вашингтон «наказывает олигархов, связанных с Путиным - это правильная вещь, я поддерживаю такие санкции», - подчеркнула она. Однако то, что российские студенты не могут получить американскую визу, Собчак считает несправедливым.

Отвечая на вопрос о реальности собственных шансы пойти против Путина, Собчак ответила утвердительно. «Я думаю, что я действительно могу заставить людей пойти и проголосовать против системы», - сказала она. Ее идея заключается в создании «мощной демократической коалиции», объединении всех демократических сил «против Путина» и изменении «всей политической системы». Ранее в интервью телеканалу «Дождь» Собчак рассказывала, что прежде чем публично объявить о своем намерении баллотироваться в президенты, она проинформировала об этом Путина. На CNN это утверждение не повторялось.

Собчак считает, что легитимность в представлении оппозиции ей придает ее шестилетняя история «борьбы с режимом». Говоря о скептицизме по поводу ее выдвижения со стороны оппозиционера Алексея Навального, также заявившего о намерении баллотироваться в президенты, Собчак заявила, что хотела бы его участия в выборах. Однако если у него не будет такой возможности, избирателям нужно дать шанс. Остаться дома и отказаться от голосования – это не вариант, подчеркнула она.