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Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи

Председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила оппозиционера Алексея Навального в оболванивании молодежи во время выступления Навального в ЦИК. Сегодня Центризбирком поставил на голосование вопрос об отказе в регистрации инициативной группе по выдвижению Навального кандидатом в президенты на том основании, что у оппозиционера нет пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье. Никаких замечаний по документам у ЦИК не было.

Навальный в очередной раз сослался на Конституцию и решения ЕСПЧ, которые, по его мнению, дают ему право участвовать в выборах президента, и призвал ЦИК выполнять свою работу, которую он оплачивает как налогоплательщик. В случае отказа в регистрации явка на президентских выборах снизится, считает он.

«Вы чиновники, сидящие на моей шее и тех людей, которых вы не пускаете на выборы», - сказал Навальный. «Я в советские времена 12 лет отпахала на производстве, а вы - я не видела, что вы делаете что-то кроме того, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», - ответила Памфилова.