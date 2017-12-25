Политика

Новости

Саакашвили призвал сторонников собраться у здания суда

Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников поддержать его у здания суда в Киеве, где во вторник решится вопрос о его выдворении из страны.

«Завтра я иду на суд и приглашаю туда тех, кому небезразличен вопрос справедливости в Украине», – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По словам политика, у украинских властей «нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины».

В июле экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии был лишен украинского гражданства. Киев объяснил это тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при получении паспорта. В сентябре Саакашвили с помощью сторонников прорвался на территорию Украины через кордон пограничников.

В начале декабря Саакашвили задержали в Киеве. Прокуратура требовала поместить политика, обвиняемого в содействии преступной организации, под домашний арест, но суд не удовлетворил это ходатайство. 17 декабря сторонники Саакашвили пытались взять штурмом здание Октябрьского дворца в Киеве после организованного им марша за импичмент президента Украины Петра Порошенко.

Как сторонники Саакашвили отбили его у спецслужб Украины