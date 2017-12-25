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«Справедливая Россия» поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты

Партия «Справедливая Россия» поддержала выдвижение кандидатуры нынешнего главы государства Владимира Путина на пост президента России на выборах, которые состояться 18 марта 2018 г., передает «Интерфакс».

Съезд партии решил отправить своих представителей для работы в избирательном штабе Путина, который собирается принимать участие в президентской гонке как самовыдвиженец. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампред фракции Михаил Емельянов.

В понедельник «Справедливая Россия» провела девятый съезд. Партия решила не выдвигать своего кандидата на президентских выборах 2018 г. Эсеров включат в состав инициативной группы, которая 26 декабря выдвинет Путина кандидатом в президенты.

Путин будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец четвертый раз. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей. Помимо этого в поддержку Путина должна быть сформирована инициативная группа из 500 человек.

25 декабря ЦИК отказал Навальному в участии в выборах из-за наличия судимости по делу «Кировлеса».

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