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Патрушев выразил недоумение в связи с внешней политикой США

Шаги администрации США на международной арене больше, чем когда-либо, вызывают недоумение», заявил в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В частности, решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля «может только дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке», считает он.

«США продолжают разрывать договоренности, достигнутые с другими странами. Они грозят санкциями не только России, но уже и европейцам, Китаю, против которого недавно ввели очередные антидемпинговые меры», – перечислил Патрушев.

Он также отметил, что в новой американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай названы странами-ревизионистами, стремящимися подорвать благосостояние США. «За навязываемыми Вашингтоном образами стран-агрессоров стоят реальные экономические интересы и все те же, не меняющиеся десятилетиями экспансионистские установки времен холодной войны», – заявил Патрушев.

В доктрине среди приоритетов обозначено «укрепление мира при помощи силы» и «распространение американского влияния», напомнил он. Кроме того, он отметил, что в военном бюджете США на 2018 г. предусмотрены средства на укрепление обороны прибалтийских государств. «В истории XX в. есть множество примеров того, к каким страшным последствиям привели такие вливания из-за океана», – заметил Патрушев.

Утверждения же о том, что Москва «якобы имеет исторически обусловленную склонность к агрессии и ущемлению чужой государственности», Патрушев назвал «опасным мифом», придуманным «с целью дискредитации» России.