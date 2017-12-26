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Председателем группы по выдвижению Путина стала руководитель центра «Сириус»

Сформирована инициативная группа в поддержку выдвижения Владимира Путина на четвертый президентский срок. Об этом объявила руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева, которая избрана председателем инициативной группы. Собрание группы проходит на территории ВДНХ, в павильоне 57 «Россия - моя история».

Группа по выдвижению Путина насчитывает 668 человек — такое количество людей зарегистрировались перед началом собрания, сообщила Шмелева. Большую часть группы составляют депутаты Госдумы, сенаторы, представители Общероссийского народного фронта, который возглавляет Путин. Кроме того, в группе известные деятели культуры, искусства и спорта.

19 декабря состоялось заседание оргкомитета инициативной группы, напомнила Шмелева. По ее словам, к тому собранию режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин получил личное согласие Путина на его выдвижение. Говорухин возглавлял предвыборный штаб Путина на предыдущих выборах. На собрании нынешней инициативной группы по выдвижению Путина Говорухин не смог присутствовать по состоянию здоровья, сказала Шмелева. Тем не менее Говорухин оказал большую помощь в подготовке собрания инициативной группы, отметила она.

Детский образовательный центр «Сириус» в Сочи создан по инициативе Путина. Его учредитель - фонд «Талант и успех» друга президента, виолончелиста Сергея Ролдугина. Шмелева руководит «Талантом и успехом» с 2015 г., входит в совет при президенте по науке и образованию.

Действующий президент идет на очередные выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей. В поддержку выдвижения должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 г.