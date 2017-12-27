Политика

Новости

В Донбассе начался крупнейший с начала конфликта обмен пленными

В Донбассе начался крупнейший с начала вооруженного конфликта на Украине обмен пленными, передает ТАСС. Обмен происходит около КПП «Майорск» в районе Горловки на линии соприкосновения.

Пленных сопровождают представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева соответственно, а также специалисты Международного комитета Красного Креста. За процессом следят представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Безопасность в момент передачи обеспечивают вооруженные сотрудники силовых структур.

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил «РИА «Новости» начало обмена. Представитель совместного центра по контролю и координации заявил «Интерфаксу», что обмен производится на подконтрольной Киеву территории. «Первая группа обмениваемых лиц со стороны ЛНР уже убыла на эту территорию», - отметил он.

Процедура обмена продлится несколько часов, так как необходимо проверить документы более 300 человек. Перед началом процедуры обмена уточнялись списки пленных. Ранее стало известно, что обмен совершается по формуле «306 на 74». Около 20 человек пленных решили остаться на территории ДНР и ЛНР, их доставят на КПП для подтверждения их решения.

В 2018 г. стороны планируют провести второй этап обмена пленными для освобождения тех, кто еще находится в плену.

Последний обмен пленными в Донбассе происходил более 15 месяцев назад. По условиям минских соглашений обмены должны происходить по формуле «всех на всех». Однако такая формула не применяется из-за взаимных разногласий сторон.