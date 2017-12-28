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Опубликовано видео с подозреваемым во взрыве в магазине «Перекресток» в Петербурге

Видеокадры с подозреваемым во взрыве в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге публикует «Фонтанка». Крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном - так издание описывает его внешность. На кадрах видно как мужчина входит в магазин с перекинутым через плечо светло-бежевым рюкзаком, в котором предположительно находилось самодельное взрывное устройство. Затем он ненадолго исчезает в зоне камер хранения. В торговый зал мужчина входит уже без рюкзака.

По информации издания, в магазин мужчина приехал на маршрутке, остановившейся на Площади Калинина 27 декабря в 18.15, примерно за полчаса до взрыва. В торговом зале молодой человек провел не более полутора минут, после чего вышел из «Перекрестка», оставив рюкзак в камере хранения, и затерялся в толпе. В 18.45 в магазине произошел, мощность которого оценивается в 200 гр. в тротиловом эквиваленте. Посетители услышали глухой хлопок и заметили светло-голубую вспышку.

В результате взрыва пострадали десять человек. Они были госпитализированы в больницы города. Один из них уже выписался, сообщила вице-губернатор Сакт-Петербурга Анна Митянина на своей странице в твитере.

Штаб по расследованию инцидента возглавил Национальный антитеррористический комитет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте НАК.

15 декабря ФСБ сообщала о задержании семи членов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) по подозрению в подготовке терактов в Казанском соборе Санкт-Петербурга и других местах массового скопления людей. Их выявлению помогла инфомармация спецслужб США. Президент России Владимир Путин благодарил американского лидера Дональда Трампа за своевременное предупреждение. Трамп, выступая перед военными в США, заявлял о «тысячах спасенных» жизней в результате предотвращения теракта.