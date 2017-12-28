Госдепартамент призвал Россию вернуть военных наблюдателей на Донбасс

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«Роснефть» пожаловалась Росимуществу на условия аукциона по газовым активам «Алросы»

«Роснефть» обратилась в Росимущество с просьбой об оценке условий и сроков аукциона по газовым активам «Алросы», сообщил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

«Алроса» в конце ноября сообщила, что готова продать на аукционе 100% «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании, которые владеют лицензиями на Береговое и Усть-Ямсовейское месторождения в ЯНАО. Наблюдательный совет госкомпании 22 декабря согласовал сроки и параметры торгов. Стартовая цена определена в 30 млрд руб., задаток за участие - 21 млрд руб.

Участники торгов будут определены 30 января, торги пройдут 19 февраля. Претенденты на участие должны до 10 января внести задаток и до 29 января - подать заявку на участие в аукционе. Информация о стартовой цене и сроке аукциона была опубликована 25 декабря; официальное извещение, содержащее данные о размере задатка и дате начала приема заявок, - 26 декабря.

«Роснефть» сочла условия аукциона непрозрачными и опубликованными в спешке. «Ощущение, что это делается впопыхах и в темноте. Все это сделано заполошно, под праздники. Порядок, время аукциона, условия - все это вызывает самые нехорошие подозрения», - сказал Леонтьев.

«Крайним сроком предоставления залога в 21 млрд руб., а это, по нашим оценкам, примерно 70% реальной стоимости актива, предлагается 10 января. Срок подачи заявки - до 29 января, то есть сначала нужно заплатить залог, а потом будет видно. При этом к моменту направления заявки должны быть получены все разрешения ФАС. Кроме того, есть требование к заявителю, что он не имеет права просить гарантии и предъявлять претензии к "Алросе" после приобретения актива», - отметил представитель «Роснефти».

«Возникают два нехороших подозрения. Первое подозрение, что это делается под конкретного покупателя. Второе - что заодно решаются задачи утопить концы в воду и легализовать предыдущие сомнительные операции с этим активом, - заявил Леонтьев. - Мы хотим просто понять, почему нельзя сделать все прилично: провести нормальный конкурентный аукцион, с нормальными условиями, в нормальное время, без дикой предоплаты».

«Хотите аукцион - это ваше право. Это вполне цивилизованная форма продажи. Мы можем считать, что это нерационально, но это ваше право. Их аукцион - это черт из табакерки. Мы обратились с письмами в Росимущество, в "Алросу". Ожидаем понимания со стороны федеральных органов», - сказал пресс-секретарь «Роснефти».

По его словам, "Роснефть" по-прежнему заинтересована в этих газовых активах.

Представитель Минфина (министр Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет алмазодобывающей компании) заявил «Интерфаксу», что «условия аукциона по продаже газовых активов "Алросы" обсуждались на наблюдательном совете компании, они логичны и понятны... Требования по залогу обусловлены прошлым негативным опытом компании, когда сделка срывалась из-за отсутствия средств у потенциального покупателя».

У газовых активов «Алросы» семь потенциальных интересантов, отметили в министерстве. «Менеджмент компании информировал набсовет о наличии семи потенциальных участников аукциона, которые обсуждали условия торгов и подписали соглашения о конфиденциальности», - заявил представитель Минфина.

Представитель «Алросы» сообщил «Интерфаксу», что компания пока не получала писем «Роснефти» с просьбами пересмотреть условия аукциона. По его словам, компания давно готовилась к торгам и вела консультации с потенциальными участниками аукциона. «Что касается задатка, мы считаем его наличие необходимым условием. Предыдущие попытки реализации газовых активов не увенчались успехом как раз по той причине, что участники торгов в последний момент отказывались от покупки из-за отсутствия средств», - добавил представитель алмазной компании.