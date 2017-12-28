Кремль назвал требующей анализа ситуацию с потерей космических аппаратов
В администрации президента рассмотрят возможность структурных изменений в госкорпорации «Роскосмос», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ситуация анализируется, она, безусловно, требует анализа», – ответил Песков на вопрос, планируются ли структурные изменения в «Роскосмосе» после неудачных ракетных запусков.
26 декабря телекоммуникационный ангольский спутник Angosat-1 был выведен на орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ» и разгонным блоком «Фрегат-СБ» с площадки на космодроме Байконур, но затем связь с ним была утеряна.
28 ноября в атмосфере сгорели 18 спутников – стартовавшие с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» не смогли доставить аппараты на орбиту.