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Минимальную пенсию в Москве повысят на 3000 рублей с Нового года

Согласно постановлению правительства Москвы, с 1 января в столице размер городского социального стандарта пенсионера увеличивается на 3000 руб., или на 21% - с 14 500 руб. до 17 500 руб. в месяц. Это повышение затронет неработающих пенсионеров, проживающих в Москве 10 лет и более.

Повышение коснется примерно 1,4 млн пенсионеров, 43 000 человек получат надбавку к пенсии впервые.

Кроме того, с января в столице увеличивается размер ряда социальных выплат нуждающимся москвичам.

В частности, размер ежемесячного пособия на ребенка с 1 января составит от 4000 до 15 000 руб. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, вводится новое пособие - ежегодная выплата в размере 10 000 руб. на приобретение комплекта детской одежды (школьной формы).