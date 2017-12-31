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Собянин планирует создать в каждом округе Москвы площадку для праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин планирует, что в каждом округе Москвы появится площадка для праздников. Об этом он написал в своем блоге.

«Задача на будущее — в каждом округе создать полноценную площадку для городских праздников, по уровню не хуже центральных. Не все москвичи посещают центр», - написал Собянин. Именно поэтому праздники должны стать ближе к людям в прямом смысле этого слова, добавил он.

Собянин отметил, что его «много критикуют за избыточные траты на праздничное оформление города». Однако это окупается с финансовой точки зрения, отметил он. «За это голосуют люди, голосуют ногами — миллионы москвичей, которые приходят на городские праздники», - добавил мэр Москвы.

Мэр Москвы также вспомнил, что раньше ему было обидно, когда москвичи на рождественские праздники и ярмарки ехали в Европу: «Мы ничего им не могли предложить взамен и, словно бедные родственники, завидовали европейской сказке». По его словам, новогодние праздники в Москве стали одним из самых модных туристических направлений в мире.