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Южная Корея приветствовала готовность КНДР участвовать в Олимпиаде

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина поприветствовала решение северокорейского лидера Ким Чен Ына отправить спортсменов КНДР на зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане, передает РИА «Новости».

«Власти КНДР показали готовность направить делегацию и предложили переговоры, признав необходимость улучшения межкорейских отношений. Успешный старт Олимпиады поспособствует стабильности не только на Корейском полуострове, но также в Восточной Азии и в мире», - передает слова представителя администрации Южной Кореи информагентство «Kyodo».

Решение Ким Чен Ына об участии КНДР в Олимпиаде поддержали и южнокорейские Демократическая партия и Народная партия.

«Для реализации межкорейских переговоров и стабильности на полуострове КНДР должна доказать свою искренность, свернув все провокационные действия», - передает агентство «Ренхап» слова представителя Демократической партии.

Ким Чен Ын, поздравляя граждан КНДР с новым годом, выразил готовность отправить южнокорейских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, а также заявил о заинтересованности «в улучшении взаимоотношений между двумя странами».

Зимние Олимпийские игры 2018 г. пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля.