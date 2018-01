В ОБСЕ обеспокоены высылкой российских журналистов из Латвии

Политика

Новости

The Hill узнал о новом расследовании ФБР в отношении Хиллари Клинтон

Министерство юстиции США начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон с целью выяснить, участвовал ли фонд Clinton Foundation в незаконной деятельности, когда Клинтон занимала пост госсекретаря США, пишет The Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Агенты ФБР из города Литтл Рок уже допросили как минимум одного свидетеля в прошлом месяце, сообщает издание. Собеседники The Hill рассказали, что ФБР интересует, обещала ли Клинтон какие-либо политические преференции людям, которые жертвовали в фонд, и соответствует ли работа фонда налоговому законодательству.

ФБР официально не комментирует информацию о расследовании. Представитель Клинтон Ник Меррилл и представитель фонда Крэйг Минассян не предоставили комментарии, пишет The Hill, но ранее и Меррилл, и в фонде изданию сообщали, что Клинтоны никогда не торговали никакими политическими преференциями для привлечения пожертвований.

В 2015 г. The New York Times писала, что средства канадской Uranium One (100% которой контролирует российская госкорпорация «Росатом») косвенно использовались для финансирования Clinton Foundation по мере того, как Хиллари Клинтон, бывшая руководителем госдепартамента в 2009–2013 гг., одобряла приобретение Uranium One российской компанией. Способствовали ли эти пожертвования продвижению урановой сделки, неясно, признавала NYT.