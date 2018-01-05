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В ОБСЕ обеспокоены высылкой российских журналистов из Латвии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с недавними депортациями российских журналистов из Латвии, говорится на сайте организации.

«Я напоминаю, что государства - участники ОБСЕ взяли на себя обязательство содействовать работе и аккредитации журналистов из других государств ОБСЕ», - написал Дезир в письме латвийским властям. Он призвал власти Латвии пересмотреть применение «ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов».

Ранее МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на высылку журналистов из Латвии, говорилось на сайте ведомства. Российский МИД ждет «внятной публичной позиции и конкретных шагов» от ОБСЕ, говорится в сообщении.

В четверг стало известно, что власти Латвии выдворили из страны двух российских журналистов - корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и ее супруга – корреспондента телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. По данным «России 24», Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии. Она была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, сообщал ТАСС.

Дезир подчеркнул, что аргументация высылки остается неясной.