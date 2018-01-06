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Пентагон обнародовал видео сопровождения российских Су-30 на Балтике

Пентагон обнародовал видеоролик, на котором запечатлены два случая сопровождения американскими истребителями российских военных самолетов. В частности, речь идет о сопровождении российских истребителей Су-30 американскими F-15 23 ноября и 13 декабря 2017 г. на Балтике.

Истребители США поднялись с военной базы Лейкенхет, расположенной в Великобритании. В европейском штабе американских ВВС пояснили, что F-15 поднялись в небо из-за того, что российские самолеты не отвечали на запросы диспетчеров.

«Российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не предоставили план полетов», — говорится в сообщении.

В октябре 2017 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наращивании присутствия НАТО на Балтике. По его словам, таким образом в Европе пытаются реализовать план по сдерживанию России. В российском Минобороны 12 октября утверждали, что у границ России со стороны Балтики фактически развернута целая дивизия ВВС США.