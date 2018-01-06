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В Минобороны рассказали о сближении Су-30 и F-15 над Балтикой‍

В российском Минобороны прокомментировали ситуацию с сопровождением американскими истребителями российских Су-20 в небе над водами Балтийского моря. Как отметили в пресс-службе оборонного ведомства, самолеты НАТО сопровождали российские истребители во время плановых учебно-тренировочных полетов.

«23 ноября и 13 декабря прошлого года экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря», - отметили в российском Минобороны.

Во время учебных полетов американские F-15 безопасно приблизились к российским военным самолетам, после этого они изменили курс и удалились. «Маршрут российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами», - отметили в Минобороны. Границы каких-либо государств во время инцидента нарушены не были.

Ранее Пентагон разместил на официальном сайте видеоролик, на котором запечатлены два случая сопровождения самолетами F-15 российских истребителей Су-30. В европейском штабе ВВС США утверждали, что F-15 приблизились к Су-30 из-за того, что российские пилоты не назвали диспетчерам необходимых сигналов. Американские истребители были подняты с британской базы Лейкенхет.