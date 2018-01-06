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В Минобороны рассказали о сближении Су-30 и F-15 над Балтикой‍

Ведомости
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В российском Минобороны прокомментировали ситуацию с сопровождением американскими истребителями российских Су-20 в небе над водами Балтийского моря. Как отметили в пресс-службе оборонного ведомства, самолеты НАТО сопровождали российские истребители во время плановых учебно-тренировочных полетов.

«23 ноября и 13 декабря прошлого года экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря», - отметили в российском Минобороны.

Во время учебных полетов американские F-15 безопасно приблизились к российским военным самолетам, после этого они изменили курс и удалились. «Маршрут российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами», - отметили в Минобороны. Границы каких-либо государств во время инцидента нарушены не были.

Ранее Пентагон разместил на официальном сайте видеоролик, на котором запечатлены два случая сопровождения самолетами F-15 российских истребителей Су-30. В европейском штабе ВВС США утверждали, что F-15 приблизились к Су-30 из-за того, что российские пилоты не назвали диспетчерам необходимых сигналов. Американские истребители были подняты с британской базы Лейкенхет.

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Бизнес
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В России начались летные испытания десятого истребителя пятого поколения Су-57

Ведомости
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В России начались опытные испытания десятого образца истребителя пятого поколения Су-57, рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

До последнего времени в летных испытаниях принимали участие девять образцов с двигателем «первого этапа». 5 декабря произошел первый полет истребителя с двигателем второго этапа.

«Новейший перспективный авиационный комплекс пятого поколения Т-50ПАК ФА, на который мы возлагаем большие надежды и планы. Совсем скоро он начнет поступать на вооружение ВКС России», - говорится в публикации ОАК на странице в Facebook.

Ранее источник «Интерфакса» заявил, что поставки военным истребителей Су-57 начнутся уже в этом году.

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Новости

Пассажиры «Аэрофлота» не могут вылететь из США с 4 января

Интерфакс
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Авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о задержке двух рейсов, следующих по маршруту Вашингтон - Москва.

Речь идет о рейсах SU533 и SU539. Пассажиры данных рейсов должны были вылететь в Москву еще 4 января по местному времени. Однако аэропорт Нью-Йорка закрылся на 4-5 января по метеоусловиям, пассажиры не вылетевших оттуда рейсов были перевезены наземным транспортом в аэропорт Вашингтона.

Однако, сообщает в субботу «Аэрофлот», компания по наземному обслуживанию рейсов авиакомпании в Вашингтоне - SwissPort - пока не подтверждает возможность их обслуживания. В качестве причины указываются «неблагоприятные погодные условия в Нью-Йорке и возникший в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортный коллапс».

Когда именно самолеты вылетят в Москву, в «Аэрофлоте» точно сказать не могут. «В то же время аэропорт уже выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12.00 и 14.00 соответственно», - говорится в сообщении авиакомпании.

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Политика
Новости

На западе Афганистана ликвидировали 20 боевиков «Талибана»

Интерфакс
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Около 20 боевиков запрещенной в России группировки «Талибан» ликвидированы, еще восемь ранены в результате атаки вооруженных сил Афганистана в западной провинции Фарах, пишут местные СМИ со ссылкой на управление полиции провинции.

Военные атаковали группу боевиков недалеко от населенного пункта Хушк-Абад уезда Хоки-Сафед.

По данным полиции, среди убитых боевиков - четыре местных полевых командира движения «Талибан».

Ранее сообщалось, что боевики захватили в провинции Фарах в заложники 20 человек.

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Бизнес
Новости

Компания Ахметова обжалует замораживание активов на сумму $820 млн

Ведомости
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Компания СКМ украинского предпринимателя Рината Ахметова собирается обжаловать решение суда Никосии, который 5 января заморозил активы компании на сумму $820 млн. Об этом говорится в пресс-релизе СКМ.

«Компания группы СКМ опосредованно приобрела акции "Укртелекома" у Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 г., через два года после приватизации "Укртелекома", - говорится в пресс-релизе.

В компании подтвердили получение предварительного определения суда на Кипре. «Мы категорически не согласны с данным определением, и оно будет нами оспорено», - отметили в СКМ.

«Мы также напоминаем, что группа СКМ ни прямо, ни опосредованно не участвовала в приватизации "Укртелекома" в 2011 г. Как мы неоднократно заявляли, существующие претензии фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации "Укртелекома" и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 г.».

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Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании в Саудовской Аравии 11 принцев за протесты

Ведомости
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В Саудовской Аравии из-за протестов в королевском дворце задержаны 11 принцев, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на местное издание «Сабк».

По данным газеты, протестующие члены монаршей семьи потребовали отменить приказ короля Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, согласно которому прекращается оплата счетов принцев за воду и электричество. Также принцы заявили, что хотят получить денежную компенсацию за казнь их двоюродного брата.

Королевская гвардия задержала принцев после их отказа покинуть дворец. На данный момент арестованные находятся в тюрьме «Эль-Хайр» в ожидании суда.

В начале ноября 2017 г. антикоррупционный комитет Саудовской Аравии вынес решение о задержании 11 принцев монаршей семьи и четырех министров по подозрению в коррупции и мошенничестве. Во время следственных действий было допрошено не менее 320 человек, более 2000 банковских счетов подозреваемых заморожено.

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Финансы
Новости

Марк Мобиус заявил об уходе из Franklin Templeton Investments

Ведомости
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Возглавлявший более 30 лет Franklin Templeton Investments Марк Мобиус, известный еще как «гуру развивающихся рынков», 31 января этого года выйдет на пенсию, пишут американские СМИ.

81-летний инвестор в 2015 г. оставил пост ведущего управляющего Templeton Emerging Markets Investment Trust, но сохранил за собой пост исполнительного директора еще год. В 2016 г. он постепенно стал отходить от управления компанией, пишет Market Watch.

«Нет ни одного человека в мире, который бы ассоциировался с инвестициями на развивающихся рынках больше, чем Марк Мобиус. Мы с коллегами глубоко признательны за то, что у нас была возможность работать вместе с легендой, мы благодарим Марка за его многолетний труд и огромный вклад в компанию», — приводятся в пресс-релизе компании слова исполнительного директора Franklin Templeton Investments Грега Джонсона.

В первой половине 2017 г. фонды развивающихся рынков Templeton Developing Markets Trust и Templeton Emerging Markets Fund купили американские депозитарные расписки Сбербанка на $15,8 млн и $3 млн соответственно (в совокупности на более чем 1 млрд руб.). Летом 2016 г. Мобиус заявлял, что в Templeton Emerging Markets считают, что интерес иностранных инвесторов к приватизации российских компаний будет ограниченным из-за западных санкций. «Ключевым моментом станет степень вовлеченности в приватизацию локальных инвесторов. Это отличная возможность для правительства России обучить российских граждан принимать активное участие на рынках капитала», - говорил он.

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Политика
Новости

Пентагон обнародовал видео сопровождения российских Су-30 на Балтике

Ведомости
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Пентагон обнародовал видеоролик, на котором запечатлены два случая сопровождения американскими истребителями российских военных самолетов. В частности, речь идет о сопровождении российских истребителей Су-30 американскими F-15 23 ноября и 13 декабря 2017 г. на Балтике.

Истребители США поднялись с военной базы Лейкенхет, расположенной в Великобритании. В европейском штабе американских ВВС пояснили, что F-15 поднялись в небо из-за того, что российские самолеты не отвечали на запросы диспетчеров.

«Российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не предоставили план полетов», — говорится в сообщении.

В октябре 2017 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наращивании присутствия НАТО на Балтике. По его словам, таким образом в Европе пытаются реализовать план по сдерживанию России. В российском Минобороны 12 октября утверждали, что у границ России со стороны Балтики фактически развернута целая дивизия ВВС США.

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Политика
Новости

ЦИК отказал жене муфтия Дагестана в возможности участвовать в выборах президента

ТАСС/Ведомости
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Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения на выборы президента главного редактора журнала «Ислам» и супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой. Аналогичное решение принято относительно самовыдвиженца Татьяны Воловик.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, собрание в поддержку самовыдвижения Гамзатовой состоялось 29 декабря в Махачкале. ЦИК отказал в регистрации из-за «целого ряда нарушений избирательного законодательства», сказал Шевченко. В частности, Гамзатова не представила в ЦИК справки о крупных расходах на себя, супруга и несовершеннолетних детей, а в ходатайстве о регистрации группы избирателей не было данных о месте работы 327 членов группы.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что сотрудники ЦИК сначала не заметили этих нарушений, но после тщательной перепроверки был выявлен ряд несовершенств. «Ряд сотрудников аппарата будет наказан из-за того, что пропустили те или иные обстоятельства», - сказала она.

Гамзатова возглавляет медиахолдинг, в который входят исламские и светские СМИ, и является советником своего мужа - муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева - по связям с органами власти, общественностью и СМИ.

Ранее ЦИК отметил огромное число желающих стать президентом. На конец декабря ЦИК получил 60 заявок начать предвыборную агитацию. Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году

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Стиль жизни
Новости

МОК даст первый ответ по списку российских участников Олимпиады 8 января

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит первую информацию по списку потенциальных участников зимней Олимпиады от России 8 января, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в МОК список из 350 потенциальных кандидатов на участие в Играх. По словам Мутко, МОК 8 января сообщит, к кому из спортсменов есть вопросы, сообщает ТАСС. «Нужно это преодолеть и готовиться к Олимпийским играм. Надеюсь, что команда выступит достойно», - сказал он.

МОК в начале декабря отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018. Спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях в индивидуальном порядке и только под нейтральным флагом. Во время церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн, а не российский.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

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Политика
Новости

Ложное предупреждение о землетрясении вызвало кратковременную панику в Токио

Ведомости
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Предупреждение о мощном землетрясении в Японии, разосланное миллионам жителей в пятницу, вызвало кратковременную панику и привело к сбоям в работе общественного транспорта в Токио, сообщает BBC. Однако оповещение оказалось ложным сигналом тревоги, вызванным ошибкой в системе предупреждения о землетрясениях.

Железнодорожные перевозки в Токио были временно приостановлены.

Власти полагают, что предупреждение Японского метеорологического агентства отправилось потому, что система раннего предупреждения восприняла два незначительных землетрясения как одно мощное. Агентство ожидало, что землетрясение магнитудой 6,4 ударит по побережью префектуры Ибараки на северо-востоке Японии. Однако вместо этого произошло два землетрясения: магнитудой 4,4 и 3,9. Как передает NHK со ссылкой на метеорологическое агентство, система могла принять два землетрясения за одно, так как они произошли с разницей в несколько секунд.

Это не первый случай, когда ложная тревога вызвала панику в Японии. В августе 2016 г. Японское метеорологическое агентство прислало предупреждение о землетрясении магнитудой 9,1, и отменило его несколько секунд спустя, однако его получили на смартфоны многие жители.

В Японском метеорологическом агентстве признали, что нынешняя система предупреждений не всегда работает корректно, и пообещали работать над ее улучшением.

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Бизнес
Новости

Порошенко объявил о начале года «энергетической независимости» Украины

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале года энергетической независимости страны. «Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», – написал он в Twitter и добавил, что Украина уверенно «начала 2018 г. – год энергетической независимости».

В конце прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом». Судебное определение не было опубликовано, поэтому каждая сторона трактовала его в свою пользу.

«Нафтогаз» объявил, что суд отклонил требование «Газпрома» в рамках принципа «бери или плати» на $56 млрд за поставки газа в 2009-2017 гг., снизив цену на 27,4%. Компания оценила положительный эффект для себя от решения арбитража в более чем $75 млрд за весь срок действия контракта. «Газпром» в свою очередь сообщил, что суд обязал «Нафтогаз» заплатить $2 млрд задолженности за поставленный газ. Кроме того, украинская компания будет должна с 2018 г. и до окончания контракта в 2019 г. ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.

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