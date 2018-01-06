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СМИ сообщили о задержании в Саудовской Аравии 11 принцев за протесты

В Саудовской Аравии из-за протестов в королевском дворце задержаны 11 принцев, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на местное издание «Сабк».

По данным газеты, протестующие члены монаршей семьи потребовали отменить приказ короля Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, согласно которому прекращается оплата счетов принцев за воду и электричество. Также принцы заявили, что хотят получить денежную компенсацию за казнь их двоюродного брата.

Королевская гвардия задержала принцев после их отказа покинуть дворец. На данный момент арестованные находятся в тюрьме «Эль-Хайр» в ожидании суда.

В начале ноября 2017 г. антикоррупционный комитет Саудовской Аравии вынес решение о задержании 11 принцев монаршей семьи и четырех министров по подозрению в коррупции и мошенничестве. Во время следственных действий было допрошено не менее 320 человек, более 2000 банковских счетов подозреваемых заморожено.