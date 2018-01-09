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Спецпрокурор США намерен допросить Трампа по «российскому делу»

Офис спецпрокурора США по России Роберта Мюллера настаивает на показаниях президента США Дональда Трампа в рамках расследования о российском вмешательстве в выборы в 2016 г. Об этом сообщают NBC и The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

О планах собеседования с Трампом Мюллер объявил на декабрьской встрече с его адвокатами Джоном Даудом и Джеем Секулоу, отмечает WP. На ней также присутствовал зам Мюллера Джеймс Куорлес. Ни в офисе спецпрокурора, ни в Белом доме ситуацию не комментируют. По словам источника в окружении Трампа, он может ответить на часть вопросов в ближайшие несколько недель.

Сам Трамп готов давать показания, полагая, что это положит конец дискуссии о российском вмешательстве. Однако команда юристов Белого дома настаивает на уточнении параметров собеседования: месте, времени и формате. Представители Трампа требуют конкретизации правовых оснований для допроса президента, а также подтверждения того, что офис спецпрокурора не может получить важную для следствия информацию иным образом. Также юристы Белого дома хотели бы знать, будет ли проводить интервью сам Мюллер, где именно это может произойти, сколько времени займет и каковы будут примерные темы беседы.

По данным NBC, команда адвокатов ищет возможности избежать прямого допроса Трампа. Эта тема начала обсуждаться вскоре после предъявления обвинений по «российскому делу» экс-руководителю избирательного штаба трампа Полу Манафорту и его заместителю Рику Гейтсу – еще в октябре 2017 г. Обсуждаются, в частности, такие возможности как свидетельство Трампа под присягой об отсутствии с его стороны правонарушений, или дача им письменных показаний, как это сделал президент Рональд Рейган в рамках расследования по Ирану.