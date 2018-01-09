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Песков назвал предсказуемыми продолжающиеся «вылазки» террористов в Сирии

Ведомости
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Российские власти, принимая решение о выводе большей части войск из Сирии, отдавали себе отчет в том, что вылазки террористов в этой стране продолжатся, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атаках на российские базы Хмеймим и в Тартусе в первые дни 2018 г.

«Могу напомнить, что и глава государства говорил, что, принимая решение о выводе наших военных из Сирии, руководствовались тем, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций. При этом все отдавали себе отчет в том, что отдельные вылазки будут продолжаться», – сказал представитель Кремля.

Для отражения этих вылазок достаточно того контингента российских военных сил, которые остаются в Сирии, сказал Песков. Новогодние события доказывают необходимость интенсификации процесса политического урегулирования ситуации в Сирии, добавил он. 

На прошлой неделе стало известно, что при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря погибли двое российских военнослужащих. По данным Минобороны, 31 декабря с наступлением темноты авиабаза подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков.

Позже ведомство сообщило, что 5–6 января были совершены попытки атаковать беспилотниками российскую авиабазу Хмеймим и базу флота в Тартусе. По данным Минобороны, из 13 запущенных террористами беспилотников семь были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», управление шестью беспилотниками удалось перехватить с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы. «Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах», – сообщало Минобороны.

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Экономика
Новости

В ПФР назвали причины для отказа в назначении страховой пенсии по старости

Ведомости
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Страховая пенсия по старости назначается при наличии у гражданина минимального трудового стажа и накопленных пенсионных баллов, пояснили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее в интервью «Российской газете» министр труда Максим Топилин заявил, что в прошлом году были случаи, когда Пенсионный фонд отказывал гражданам в назначении страховой пенсии по старости из-за недостаточных страхового стажа и пенсионных баллов. По его словам, таким гражданам назначается социальная пенсия.

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», - пояснили в Пенсионном фонде, добавив, что отказы в назначении страховой пенсии происходили всегда. Однако таких случаев немного.

В ПФР рассказали, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Получать социальную пенсию женщины могут с 60 лет, а мужчины - с 65 лет. Средний размер страховой пенсии по старости в России на данный момент составляет 14 075 руб., у неработающих пенсионеров - 14 329 руб., размер социальной пенсии при этом 9 045 руб.

В 2017 г. для начисления страховой пенсии необходимо было иметь восемь лет трудового стажа и 11,4 пенсионных балла, в 2018 г. будут тредовать девять лет стажа и 13,8 пенсионных балла. К 2024 г. для получения страховой пенсии по старости нужно будет иметь 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

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Политика
Новости

Около 13 000 туристов оказались в снежном плену на курорте в Швейцарии

Ведомости
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Около 13 000 туристов не могут покинуть швейцарский горнолыжный курорт Церматт из-за сильного снегопада. Автомобильное и железнодорожное сообщение прервано, передают местные СМИ.

«С 8 января несколько долин в кантоне Вале полностью отрезаны от мира из-за снегопада. На курорте Церматт на данный момент находятся около 13 000 человек», - рассказал представитель курорта Жанин Имеш. По его словам, из-за снегопада приехать или уехать из Церматта пока что невозможно. Снег завалил автомобильные дороги и железную дорогу, ведущую к пересадочной станции Тэш, передает 20min.

Как сообщает The Local, дороги закрыты для проезда из-за угрозы схода лавин. На данный момент решение об эвакуации населенных пунктов не принималось.

Глава местного муниципалитета Роми Бинер-Хаузер заявила местной газете Nouvelliste о том, что ситуация в Церматте под контролем. «Ситуация контролируется каждые полчаса, если все изменится, мы предпримем необходимые меры», - сказала она.

Лучшие горнолыжные курорты 2017 года

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Бизнес
Новости

Абрамович перевел на себя 8% Highland Gold

Интерфакс
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Роман Абрамович изменил структуру владения золотодобытчиком Highland Gold Mining (HGM) - он перевел лично на себя 8% акций золотодобытчика, принадлежавших компании Primerod International. Эта структура ликвидирована, говорится в сообщении HGM.

Общая доля структур, дружественных Абрамовичу, в Highland Gold осталась прежней - 20,39%. Еще 12,56% владеет Евгений Швидлер.

Highland Gold - компания, зарегистрированная в Великобритании и добывающая золото в России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.

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Авто
Новости

GM пообещала первой в мире сделать электромобили прибыльными

Ведомости
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Автоконцерн General Motors (GM) сделает производство электромобилей прибыльным к 2021 г., пообещала инвесторам гендиректор GM Мэри Барра. За счет чего этого предполагается достигнуть, она не уточнила, отмечает Reuters. Но по данным источников агентства, GM планирует соединить в будущей линейке электромобилей собственную технологию аккумуляторов, дешевую модульную платформу и крупносерийное производство в Китае.

В новых аккумуляторах GM будет меньше самого дорогого компонента современных литий-ионных батарей - кобальта - и больше никеля. Кроме того, будут внедрены новые системы управления аккумуляторами и теплоотвода. К 2021 г. компания планирует снизить цену элементов аккумуляторов на треть - меньше чем до $100 за киловатт-час. Сейчас батарея Chevrolet Volt стоимостью $12 000 - это треть продажной цены электромобиля. Через три года батарея такой же емкости должна подешеветь до $6000.

Если GM удастся выполнить поставленную задачу, компания станет первым в отрасли прибыльным производителем электромобилей - без учета госсубсидий. Так, американская Tesla теряет на электромобилях больше $500 млн в квартал.

В итоге, пишет Reuters, к середине 2020-х GM может де-факто разделиться на две компании: подразделение по выпуску бензиновых автомобилей в США и глобальный электромобильный концерн с базой в Китае, включающий новые сервисы типа беспилотных такси.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Госдуме назвали тупиком сокращение 10 000 сотрудников ГАИ

Интерфакс
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Сокращение численности работников Госавтоинспекции связано с линией МВД на внедрение видеокамер для фиксации нарушений на дорогах, но способно ухудшить профилактику грубых нарушений и борьбу с «водителями-отморозками», заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Я лично считаю этот путь тупиковым, потому что такое радикальное сокращение сотрудников ДПС на улицах - этот тренд в последние годы был постоянно, сейчас еще 10 000 сотрудников и ставок сокращено - это говорит о том, что на улицах некому будет пресекать грубые нарушения правил дорожного движения», - сказал Лысаков. «Если нарушение зафиксировано камерами - это штраф 5000 руб., а задумка этого закона - убрать с дороги отморозков, которые систематически нарушают правила. А кто их должен убирать? Инспектор», - отметил он.

Автоэксперт, координатор Общества синих ведерок Петр Шкуматов считает, что сокращение сотрудников ГАИ снизит качество контроля за безопасностью дорожного движения в стране, в том числе осложнит выявление пьяных водителей. «На дорожной безопасности это (сокращение численности), конечно, негативно скажется, потому что будут сокращать полицейских, работающих "на земле", - тех, кто контролирует порядок на дорогах», - сказал Шкуматов. По его оценке, инспекторов ДПС не хватает и сейчас, «а сокращение на 10 000 человек - это порядка 20% сотрудников - безусловно, приведет к существенному снижению качества надзора за порядком на дорогах».

Во вторник, 9 января, МВД сообщило о сокращении 10 000 неукомплектованных и иных должностей в структуре ГАИ, причем сокращенные сотрудники смогут перейти на другие должности в ведомстве. Сокращены будут должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

В последний день минувшего года президент России Владимир Путин своим указом сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 10 000 человек.

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Бизнес
Новости

Костыгин подал иск о банкротстве совладельца «Юлмарта»

Ведомости
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Акционер компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин, находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, подал иск о банкротстве партнера по бизнесу Михаила Васинкевича из-за долга в размере 405 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Иск подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«У Костыгина не оставалось другого пути, кроме как обратиться с иском о личном банкротстве Михаила Васинкевича. Во время досудебных переговоров и на самом суде тот заявлял, что не собирается погашать задолженность перед Костыгиным. В частности, он прямо заявил на последнем заседании Мосгорсуда, что если бы знал, что ему придется нести ответственность по поручительству по кредиту «Газпромбанку», то никогда бы его не подписал», - пояснил ситуацию адвокат истца Станислав Данилов.

Как утверждает Данилов, Васинкевич готовился к подобному развитию событий и «начал переоформление остатков своих активов сразу после того, как получил уведомление, что «Газпромбанк» списал средства со счетов Костыгина».

Как пояснил адвокат, Васинкевич является поручителем по кредиту. После погашения кредита другим поручителем – Костыгиным – все требования перешли к нему. Это подтверждено решениями судов двух инстанций.

Васинкевич заявил, что не знает о подаче заявления Костыгиным, но уверен, что денежные требования сформированы искусственно, поскольку «Юлмарт» как основной должник мог их погасить. «Вместо погашения долга Костыгин, используя возможность влиять на менеджмент "Юлмарта", предъявил долг ко мне и к другим поручителям группы компаний "Юлмарт" с целью оказания давления на меня и введения в компаниях группы "Юлмарт" банкротных процедур», - передал он через представителя.

8 декабря 2017 г. суд продлил домашний арест Костыгину до 14 марта 2018 г. Бизнесмен находится под домашним арестом с 11 октября. Следствие подозревает его в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования).

Костыгин в марте 2016 г. заключил договор со Сбербанком об открытии кредитной линии. По контракту он получил от банка 1 млрд руб., не собираясь исполнять условия договора. Предприниматель предоставил Сбербанкк ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», «а деньгами распорядился по своему усмотрению», считает следствие. Костыгин вину не признает.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны заметило в небе самолет США во время атаки на Хмеймим

Ведомости
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Разведывательный самолет ВМС США «Посейдон» патрулировал воздушное пространство между базой Хмеймим и пунктом материального обеспечения флота в Тартусе в момент атаки беспилотных летательных аппаратов на базу, говорится в поступившем в «Ведомости» заявлении департамента информации Минобороны.

Американский самолет «барражировал между Тартусом и Хмеймимом» на высоте 7000 м более четырех часов, отмечается в сообщении. Ведомство назвало это «странным совпадением».

В ведомстве отмечают, что в предыдущем заявлении о передаче террористам технологий для совершения атаки «намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях». Только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА, и для сброса боеприпасов в системе GPS «необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран», заявило министерство.

«Всего этого у террористов до недавнего времени не было», – подчеркивается в сообщении департамента Минобороны.

13 дронов атаковали авиабазу Хмеймим в ночь на 6 января. Семь беспилотников были уничтожены, остальные российские специалисты взяли под контроль: три аппарата взорвались при посадке, еще три удалось захватить невредимыми. 8 января Минобороны заявило, что инженерные решения, использованные террористами, «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями». При этом конкретная страна в сообщении ведомства не называлась.

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Политика
Новости

«Мемориал» сообщил о задержании руководителя представительства в Чечне

Ведомости
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Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о задержании в Чечне руководителя регионального представительства Оюба Титиева. Замминистра внутренних дел по Чеченской республике Апти Алаудинов подтвердил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой информацию о задержании Титиева. Правозащитник находится в курчалоевском РОВД, сообщает пресс-служба «Мемориала».

Как рассказали в пресс-службе «Мемориала», Алаудинов пообещал Москальковой, что в ближайшее время к Титиеву допустят правозащитников, членов ОНК и адвоката.

Руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов связался с членом СПЧ при главе Чечни Хедой Саратовой. В свою очередь правозащитница позвонила начальнику курчалоевского РОВД. Он также подтвердил информацию о задержании и нахождении Титиева в курчалоевском РОВД.

«9 января сотрудники грозненского представительства ПЦ "Мемориал" с утра вышли на работу, однако их руководитель Оюб Титиев отсутствовал. В 9 часов утра Титиев должен был встретиться со своим знакомым в селе Майртуп Курчалоевского района и отправиться в Грозный. Знакомый прождал его около часа, после чего стал звонить Титиеву, но тот не брал трубку», - рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

Ждавший Титиева мужчина увидел автомобиль задержанного между населенными пунктами Курчалой и Майртуп. Автомобиль осматривали несколько человек в форме ДПС. Титиев при этом находился рядом с автомобилем.

«Знакомому удалось выяснить, что Титиев в сопровождении автомобиля ДПС отправился в Курчалой. Он обнаружил его машину возле здания местного РОВД, однако попасть внутрь ему не удалось. Также не допустили в помещение адвоката», - рассказали в «Мемориале».

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Финансы
Новости

«Открытие холдинг» получил 50 млрд рублей убытка

Ведомости
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«Открытие холдинг» получил 50,3 млрд руб. убытка за 9 месяцев 2017 г. против чистой прибыли в 12,2 млрд руб. за тот же период 2016 г., следует из отчета холдинга.

На результаты компании повлиял рост «прочих расходов» (в 3,4 раза до 72,6 млрд руб.), увеличение расходов на уплату процентов (на 33% до 32 млрд руб.), а также выплата 9,5 млрд руб. налогов. Кроме того, в III квартале холдинг создал резерв на 16,4 млрд руб. под вложения в два выпуска евробондов банка «Открытие» на $100 млн и $200 млн.

Долгосрочные заемные средства на его балансе в III квартале выросли в 1,7 раза - до 479 млрд руб. с 283 млрд руб. на конец июня. Из них на кредиты и займы приходится 230,1 млрд руб., на облигационные займы - 248,8 млрд руб. Сумма задолженности холдинга перед бывшими «дочками» - банками «ФК Открытие» и «Трастом» - на конец сентября составила 64,8 млрд руб. и 98,5 млрд руб. соответственно. Кварталом ранее холдинг был должен банку «ФК Открытие» 34,8 млрд руб., задолженности перед «Трастом» в отчете указано не было.

«Открытие холдинг» до августа 2017 г. был головной структурой одной из крупнейших частных банковских групп России. ЦБ взял «Открытие» на санацию 29 августа. Этот банк стал первым, который регулятор спасал по новой схеме – через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда ЦБ сообщал, что оздоровление «ФК Открытие» пройдет в два этапа, которые займут от 6 до 8 месяцев. Прежняя схема, когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдавало инвестору льготный кредит на оздоровление проблемного банка, занимала от 10 до 15 лет, указывал ЦБ.

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Бизнес
Новости

Вьетнамская True Milk в феврале начнет производство молока в России

Reuters
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Крупный молочный комплекс, построенный вьетнамской TH True Milk в Подмосковье, начнет производство в конце февраля, следует из сообщения правительства Московской области. На ферму в Волоколамском районе прибыли первые 1100 коров высокопродуктивной голштинской породы, которые после адаптации в течение полутора-двух месяцев начнут давать товарное молоко.

«Полностью эту молочную ферму планируется ввести в эксплуатацию к лету текущего года. Мощность хозяйства рассчитана на 6000 фуражных голов, которые и будут завозиться поэтапно», - заявил министр сельского хозяйства области Андрей Разин.

В 2017 г. вьетнамский концерн построил молочный комплекс в Московской области. Помимо этого TH Group строит крупный - на 45 000 голов и 300 000 т молока в год - комплекс в Калужской области. В 2017 г. TH True Milk допускала, что может вложить более $1,5 млрд в молочное животноводство на Дальнем Востоке, после чего суммарные запланированные инвестиции компании в России вырастут до $2,7 млрд.

Реализация всех проектов позволит TH True Milk занять лидирующие позиции среди производителей молока в России наряду с Агрокомплексом имени Н. И. Ткачева, принадлежащим семье нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, а также агрохолдингом «Эконива», основанным и работающим под руководством Штефана Дюрра. Вьетнамцев в России привлекает спрос и значительные площади земли под кормовую базу.

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Бизнес
Новости

Назначен новый гендиректор «Уралмашзавода»

Ведомости
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Совет директоров «Уралмашзавода» досрочно прекратил полномочия гендиректора предприятия Андрея Кузнецова. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Новым гендиректором назначен Сергей Смолин. С ним заключен контракт с 30 декабря 2017 г. по 29 декабря 2018 г.

Смолин более 30 лет работал на заводе «Уралтрансмаш». Он занимал руководящие посты в Пермском моторном заводе, ФГУП «Комбинат "Электрохимприбор"» (Росатом), АО «Уральский приборостроительный завод».

Кузнецов был гендиректором «Уралмашзавода» с середины 2015 г. Он покинул пост в связи с повышением - теперь он будет курировать производство трех предприятий, входящих в УК «УЗТМ-Картэкс».

Подконтрольный Газпромбанку «Уралмашзавод» производит оборудование для горнодобывающей и строительной отраслей, металлургических предприятий.

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Бизнес
Новости

Число нефтегазовых буровых в мире выросло впервые за три года

Интерфакс
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Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 г. выросло впервые за последние три года, следует из обзора американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В прошлом году показатель повысился до 2029 по сравнению с 1593 в 2016 г., что было минимальным количеством установок за последние 17 лет. В 2015 г. в мире насчитывалось 2337 буровых, а в 2014 г. работало максимальное с 1985 г. число установок - 3578.

В минувшем декабре общемировое количество буровых выросло до 2089 установок против 2057 в ноябре. Декабрьский показатель был на 317 выше уровня за аналогичный месяц 2016 г.

В США количество установок в прошлом месяце выросло на 19 относительно ноября и составило 930, в Канаде - на 1, достигнув 205. Таким образом, на долю Северной Америки приходится 54,23% работающих в мире буровых против 47,6% в декабре 2016 г.

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