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Песков назвал предсказуемыми продолжающиеся «вылазки» террористов в Сирии

Российские власти, принимая решение о выводе большей части войск из Сирии, отдавали себе отчет в том, что вылазки террористов в этой стране продолжатся, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атаках на российские базы Хмеймим и в Тартусе в первые дни 2018 г.

«Могу напомнить, что и глава государства говорил, что, принимая решение о выводе наших военных из Сирии, руководствовались тем, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций. При этом все отдавали себе отчет в том, что отдельные вылазки будут продолжаться», – сказал представитель Кремля.

Для отражения этих вылазок достаточно того контингента российских военных сил, которые остаются в Сирии, сказал Песков. Новогодние события доказывают необходимость интенсификации процесса политического урегулирования ситуации в Сирии, добавил он.

На прошлой неделе стало известно, что при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря погибли двое российских военнослужащих. По данным Минобороны, 31 декабря с наступлением темноты авиабаза подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков.

Позже ведомство сообщило, что 5–6 января были совершены попытки атаковать беспилотниками российскую авиабазу Хмеймим и базу флота в Тартусе. По данным Минобороны, из 13 запущенных террористами беспилотников семь были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», управление шестью беспилотниками удалось перехватить с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы. «Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах», – сообщало Минобороны.