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Яшин анонсировал марш памяти Бориса Немцова в Москве 25 февраля

Движение «Солидарность» намерено провести «Марш Бориса Немцова» в Москве 25 февраля, сообщил лидер движения Илья Яшин в своем Twitter.

По его словам, главным требованием марша станет привлечение к ответственности заказчиков убийства Немцова. Маршрут шествия запланирован от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Академика Сахарова.

Яшин сообщил «Интерфаксу», что организаторы намерены подать заявку на проведение акции в мэрию Москвы в установленные законом сроки.

В прошлом году марш памяти Бориса Немцова прошел 26 февраля от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. Полиция оценивала число участников шествия в 5000 человек.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. 7 марта 2015 г. директор ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании подозреваемых. Ими оказались заместитель командира батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, его родственник Анзор Губашев, а также Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. 29 июня 2017 г. присяжные признали пятерых подсудимых по делу виновными, на основании этого вердикта суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что чеченцы, осужденные за убийство Немцова, не совершали этого преступления.

Акции памяти Бориса Немцова