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«Коммерсантъ» назвал кандидатов в руководство предвыборного штаба Путина

На место главы предвыборного штаба Владимира Путина рассматриваются кандидатуры руководителей движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой и центра одаренных детей «Сириус» Елены Шмелевой, пишет «Коммерсантъ». Шмелева является председателем инициативной группы по выдвижению Путина, Амельченкова — ее секретарь. Собеседники издания не исключают, что федеральном штабе может быть два сопредседателя, по аналогии со многими региональными структурами.

Учредителем сочинского центра «Сириус», созданного по инициативе Путина, выступает фонд «Талант и успех» друга президента, виолончелиста Сергея Ролдугина. Шмелева руководит «Талантом и успехом» с 2015 г., а также входит в совет при президенте по науке и образованию.

Руководство и состав штаба станут известны после его сегодняшнего заседания, которое, как ожидается, посетит Путин. Первое непубличное заседание, по сведениям издания, состоится 11 января. Там будут обсуждаться списки доверенных лиц, работа с обращениями граждан, процесс сбора подписей и формирование региональных штабов.

В декабре 2017 г. издание называло потенциальными руководителями предвыборного штаба Путина руководителя его администрации Антона Вайно и первого зама главы администрации Сергей Кириенко. Также сообщалось о решении Кремля отказаться от штаба общественной поддержки Путина.