Политика

Новости

Песков объяснил усиление дивизиона С-400 в Крыму

У России есть полное суверенное право принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности, это не должно восприниматься как угроза, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о развертывании второго дивизиона С-400 в Крыму.

«Мы знаем, что продолжается и провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма, и диверсионная деятельность», - объяснил Песков. По его словам, принятие Россией необходимых мер «не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности».

В конце декабря Минобороны заявило, что противовоздушная оборона Крыма будет усилена новым дивизионом зенитных ракетных систем С-400. Ведомство сообщило, что новый дивизионный комплект заступит на боевое дежурство в Севастополе 12 января. Первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии весной 2017 г. «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма сообщило, что новый дивизион будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

В августе 2017 г. ФСБ сообщила о предотвращении в Крыму диверсий со стороны Украины. По подозрению в подготовке диверсии был задержан и позднее арестован гражданин Украины. ФСБ сообщала, что он планировал подпилить ручной пилой опоры линии электропередачи и вывести ее из строя, поджечь лес и один из объектов коммунального хозяйства и обеспечить обвал горных пород для перекрытия автотрассы.

С-400 «Триумф» - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Ее производит концерн ВКО «Алмаз-Антей». Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также поражать на дальности до 60 км баллистические цели, передвигающиеся со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.