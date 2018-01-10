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Песков опроверг планы увязать оценку работы губернаторов с явкой на выборах

Кремль не будет оценивать эффективность работы губернаторов в зависимости от уровня явки на президентских выборах в их регионах, заверил журналистов пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Прямая увязка оценки эффективности работы руководителей регионов с теми цифрами явки, которые регионы покажут [на президентских выборах], наверное бы это было: "а" - неправомерно, "б" – неправильно», – подчеркнул Песков.

О том, что руководители регионов, в которых явка на президентских выборах будет низкой, могут лишиться своих постов, говорилось в публикации фонда «Петербургская политика».

«Безусловно, таких прямых увязок быть не может, – заявил Песков, комментируя выводы политологов. – Я бы, наверное, опроверг такие утверждения. Разумеется, никто таким образом не ставит и не может ставить вопрос. Информированием населения о выборах, разъяснением необходимости участия в выборах занимается ЦИК».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г. «Левада-центр» до старта избирательной кампании в декабре 2017 г. прогнозировал явку на уровне 52-54%.