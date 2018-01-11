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Польша назвала причиной крушения самолета Качиньского взрыв на борту

Комиссия Министерства обороны Польши, расследующая обстоятельства катастрофы Ту-154М, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, заявила, что ее основной причиной стал взрыв на борту. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам повторного рассмотрения деталей катастрофы.

Участвовавший в заседании международный эксперт в области расследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор, выслушав доклад экспертов, резюмировал их выводы. «Левое крыло самолета Ту-154М было разрушено внутренним взрывом», источников взрывов было несколько, а оказавшаяся на пути падающего самолета береза не была причиной первичного разрушения его крыла. Эти утверждения являются одними «из ключевых выводов технического доклада» комиссии, говорится в заявлении.

В октябре 2017 г. министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявлял, что комиссии удалось «поймать» момент взрыва на записи черного ящика. Тогда он допускал, что у записи может быть и другая интерпретация.

Самолет Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 г. во время посадки в аэропорту Смоленска. Она происходила в сильном тумане, самолет врезался в деревья и развалился на части. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявлял, что причиной крушения стал отказ экипажа уйти на запасной аэродром и недостатки в подготовке экипажа. В Следственном комитете России выводы о взрыве на борту президентского самолета также считают необоснованными. Представитель ведомства ранее указывала на то, что «при проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было».