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WADA ответило на сообщения хакеров о связях комиссии Макларена с ФБР

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировал сообщения группы хакеров Fancy Bear, обвинивших независимую комиссию Ричарда Макларена в связи с ФБР.

«Как вы знаете, Fancy Bear – преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», – сказала РБК менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать утечку документов.

В среду, 10 января, хакеры опубликовали сообщение, в котором заявили, что истинной целью допингового расследования в отношении России было стремление получить «доступ к многомилионным средствам и взяткам, которые составляют неотъемлемую часть спортивного мира».

Кроме того, группа Fancy Bear обвинила комиссию Ричарда Макларена, подготовившую доклад о допинге в российском спорте, в связях с Федеральным бюро расследований США.

Такие выводы хакеры сделали на основании оказавшейся в их распоряжении переписки руководителей МОК между собой и с представителями Олимпийского комитета США (USOC).

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