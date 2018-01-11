Выборы главы ДНР пройдут осенью 2018 года

Политика

Новости

Собчак ответила на претензии о проведении корпоратива вместо сбора подписей

Телеведущая Ксения Собчак, получившая разрешение Центризбиркома на сбор подписей для регистрации кандидатом в президенты на выборах 18 марта, сегодня ответила на многочисленные претензии в связи с тем, что она проводит это время вдали от России - на острове Бали. По ее словам, в Индонезии она занимается сбором средств на свою предвыборную кампанию.

«Как же мне надоели вбросы недоброжелателей, завистников и конкурентов! - написала Собчак в Instagram. - Никаких корпоративов я не веду, собираю деньги на кампанию, летая как угорелая туда-обратно по всему миру, - веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам. Не слушайте провокаторов и врунов. Надоели. С Путиным бы так боролись, как со мной».

Сообщение о том, что Собчак в разгар подписной кампании «отправилась на Бали на корпоратив», написал руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. Фото с Собчак на мероприятии с участием группы «Иванушки», Сергея Шнурова и «Камеди-клаб» опубликовал музыкант Андрей Алексин. «Отличный сбор подписей», - отреагировал на это не допущенный до выборов оппозиционер Алексей Навальный. В своем Telegram Навальный процитировал пост сообщества «Протестная Москва» о том, что сборщиков подписей за Собчак могут обижать «ее левые халтуры во время президентской кампании».

На этой неделе Центризбирком опубликовал данные о размерах избирательных фондов каждого из кандидатов. Самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин уже собрал максимальные 400 млн руб., тогда как в фонде Собчак было 19,4 млн руб. Собчак неоднократно говорила, что намерена привлекать в избирательный фонд деньги от российского бизнеса, а не у Кремля. «$15 млн для крупного бизнесмена – небольшие деньги», - заявила она в октябре.

Поскольку Собчак идет кандидатом от партии («Гражданская инициатива»), ей нужно собрать не 300 000, а 100 000 подписей до 31 января. Оппозиционер Максим Кац оценивал стоимость сбора такого количества подписей в 70 млн руб.

Собчак в ЦИК