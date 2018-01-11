Политика

Новости

Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезд в страну без мужчин

Власти Саудовской Аравии разрешили въезд в страну женщинам от 25 лет без сопровождения мужчин. Иностранные туристки смогут получить однократную туристическую визу сроком до 30 дней, пишет Khaleej Times.

По данным СМИ, новые правила выдачи туристических виз будут обнародованы в I квартале этого года.

Женщины младше 25 лет посетить Саудовскую Аравию по-прежнему смогут только в сопровождении отца, брата или мужа. «На данный момент идет работа над созданием электронной системы для выдачи таких виз», — пояснил директор комиссии по лицензированию, туризму и национальному наследию страны Омар аль-Мубарак.

Как сообщает Arab News, выдача однократных виз начнется уже в I квартале 2018 г. Аль-Мубарак пояснил, что решение правительства о выдаче подобных виз женщинам будет способствовать развитию туризма в стране и позволит иностранным туристкам получить больше информации о культуре крупнейшей монархии Персидского залива.

В конце 2017 г. власти Саудовской Аравии объявили о введении туристических виз в начале 2018 г. Ранее въезд в страну был разрешен потенциальным рабочим, паломникам и тем, кто совершал деловые поездки. Власти страны рассчитывают, что к 2030 г. королевство ежегодно будут посещать не менее 30 млн туристов.