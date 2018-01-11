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Эквадор предоставил Ассанжу гражданство

Власти Эквадора предоставили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу статус натурализованного гражданина. Просьба о предоставлении гражданства была подана Ассанжем 16 сентября 2017 г., 12 декабря запрос был удовлетворен. Об этом рассказала министр иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноса.

«Правительство Эквадора уполномочено давать гражданство человеку, находящемуся под защитой, и таким образом облегчить его включение в государство, которое его принимает», - передает ее слова Reuters. Эспиноса отметила, что Эквадор обращался с просьбой к британским властям предоставить дипломатический статус Ассанжу, но Лондон отказал.

По ее словам, власти Эквадора считают, что жизнь Ассанжа может находиться под угрозой, исходящей от «третьих стран».

Ассанж с 2012 г. находится в здании посольства Эквадора в Лондоне. Более пяти лет назад он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище. Ассанж опасается экстрадиции шведскими властями в США. В Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Ассанж не признавал вины, обвинения он считает политически мотивированными. В США Ассанжу грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь из-за обнародования на сайте WikiLeaks секретных документов госдепа.