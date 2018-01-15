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Трамп отверг обвинения в расизме

Президенту США Дональду Трампу, критиковавшему программу DACA в защиту детей-мигрантов от депортации, пришлось отвечать на обвинения в расизме, сообщает CNN. «Я не расист. Я наименьший расист из всех тех, кого об этом спрашивали», – заявил Трамп в ответ на вопрос журналистов.

12 января CNN, Reuters и The Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщили, что Трамп во время обсуждения программы в Овальном кабинете позволил себе такое высказывание: «Зачем нам здесь все эти люди из стран-гадюшников? (shithole countries)». Управление верховного комиссара ООН по правам человека назвало высказывания Трампа шокирующими и расценило их как проявление расизма. Позже Трамп опроверг слова конгрессменов, заявив, что критиковал программу, но выбрал для этого другие выражения.

Программа DACA может быть остановлена, если Белый дом и демократы в конгрессе не достигнут иммиграционной следки. Для сохранения программы необходимо принять федеральный законопроект о расходах до 19 января. Трамп в своем твиттере писал, что демократы только говорят о сохранении программы, но ничего для этого не делают.