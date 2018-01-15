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Трамп отверг обвинения в расизме

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Президенту США Дональду Трампу, критиковавшему программу DACA в защиту детей-мигрантов от депортации, пришлось отвечать на обвинения в расизме, сообщает CNN. «Я не расист. Я наименьший расист из всех тех, кого об этом спрашивали», – заявил Трамп в ответ на вопрос журналистов.

12 января CNN, Reuters и The Washington Post со ссылкой на конгрессменов сообщили, что Трамп во время обсуждения программы в Овальном кабинете позволил себе такое высказывание: «Зачем нам здесь все эти люди из стран-гадюшников? (shithole countries)». Управление верховного комиссара ООН по правам человека назвало высказывания Трампа шокирующими и расценило их как проявление расизма. Позже Трамп опроверг слова конгрессменов, заявив, что критиковал программу, но выбрал для этого другие выражения.

Программа DACA может быть остановлена, если Белый дом и демократы в конгрессе не достигнут иммиграционной следки. Для сохранения программы необходимо принять федеральный законопроект о расходах до 19 января. Трамп в своем твиттере писал, что демократы только говорят о сохранении программы, но ничего для этого не делают.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о завершении следствия по делу Серебренникова

Ведомости
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Следствие по делу режиссера Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» завершено в прошлую пятницу, сообщает The Bell со ссылкой на два близких к следствию источника.

«Закончилось оно совершенно неожиданно», — заметил один из собеседников издания.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Серебренников обвиняется в хищении 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». С 23 августа 2017 г. худрук «Гоголь-центра» находится под домашним арестом.

Обвинения по делу также предъявлены директору «Седьмой студии» Юрию Итину, генпродюссеру «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и бывшему главбуху Нине Масляевой. Последняя признала свою вину и заключила сделку со следствием.

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Бизнес
Новости

Шахта «Юбилейная» приостановила проходку из-за гибели рабочего

Ведомости
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Шахта «Юбилейная» в Кемеровской области приостановила проходку, сообщили «Интерфаксу» в департаменте углепрома администрации области. Проходка остановлена, так как из-за гибели горнорабочего дизельно-монорельсовая дорога на шахте вышла из строя, пояснил представитель департамента. По его словам, эксплуатацию дороги запретил Ростехнадзор, выдав соответствующее предписание.

Добыча угля на «Юбилейной» продолжается.

По информации следственного управления СКР по Кемеровской области, 50-летний горнорабочий сопровождал дизелевоз – открывал и закрывал створки шлюза при прохождении груза. Машинист в какой-то момент заметил, что рабочего нет, и обнаружил его лежащим на земле рядом со створками. «По предварительному заключению, мужчина получил удар в область лица створкой шлюза», – пишет СК. Ведомство проводит доследственную проверку.

Шахта «Юбилейная» входит в новокузнецкий холдинг «Топпром», а ранее она входила в ОАО «Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь» (входит в Evraz). Шахта была введена в эксплуатацию после реконструкции в начале 2016 г. 24 мая 2007 г. там случилась крупная авария, в которой погибли 39 шахтеров. В июле 2016 г. работу шахты приостанавливали из-за срабатывания датчиков метана, а в августе – из-за обрушения кровли. Тогда на поверхность самостоятельно поднялись 172 горняка, двое погибли.

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Финансы
Новости

Сбербанк увеличил годовую прибыль на 30%

Ведомости
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Сбербанк по итогам 2017 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ на 30,4%, до 674 млрд руб., сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В декабре банк заработал 49,9 млрд руб. чистой прибыли и выдал рекордный объем кредитов – около 1,8 трлн руб. юрлицам и 270 млрд руб. физлицам.

Всего за 2017 г. по сравнению с прошлым годом Сбербанк выдал на 27% больше кредитов – 13,5 трлн.

Операционные расходы банка увеличились ниже темпов инфляции – на 2,2%. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле уменьшилась на 0,1 п.п., до 2,4%.

«По итогам 2017 г. банк показал рекордные выдачи кредитов, которые привели к росту портфеля выше рынка, а также существенный рост комиссионных доходов. Кроме того, банк повысил эффективность, достигнув цели по сдерживанию темпа роста операционных расходов ниже уровня инфляции, – говорится в комментарии заместителя предправления Сбарбанка Александра Морозова. – В результате рентабельность активов увеличилась до 3,1%, а рентабельность капитала до 21,9%».

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка вырос за год на 5,8%, до 11,99 трлн руб., розничный – на 13,6%, до 4,925 трлн. Объем размещенных в банке средств физических лиц увеличился на 5,9%, до 12,125 трлн руб., юрлиц – на 4,5%, до 5,64 трлн.

Активы Сбербанка за декабрь увеличились на 2,6% и на 1 января 2018 г. составили 23,3 трлн руб.

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Политика
Новости

СК рассказал об обстоятельствах нападения в пермской школе

Ведомости
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Учитель и ученики в пермской школе пострадали из-за драки двух школьников с применением холодного оружия, сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) по Пермскому краю. Пресс-секретарь министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина ранее рассказала «РИА Новости», что на пермскую школу напали двое мужчин в масках.

По данным СК, учителя и школьники пытались предотвратить драку, в результате чего получили ножевые ранения. СК возбудил дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Подозреваемые задержаны и в ближайшее время будут допрошены, сообщило следствие«Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы», – говорится в сообщении. 

Управление МВД по Пермскому краю уточнило, что «конфликт с применением ножей» произошел между двумя несовершеннолетними, один из которых – ученик школы, а второй - бывший учащийся школы. В результате конфликта пострадали 11 детей и один учитель, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере», – добавили в ведомстве.

Минздрав Пермского края сообщил о 15 пострадавших, из них 12 госпитализировано. «Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4», – говорится в сообщении. Еще девять пострадавших учеников осмотрены врачами, у обнаружены поверхностные травмы, они направлены в Детскую краевую клиническую больницу. По словам источника «Интерфакса», большинство пострадавших – ученики 5–7-х классов.

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Бизнес
Новости

Ford инвестирует $11 млрд в электромобили до 2022 года

Ведомости
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Автоконцерн Ford увеличит до $11 млрд вложения в производство электромобилей до 2022 г., сообщил Bloomberg предправления компании Билл Форд на авиасалоне в Детройте.

В результате инвестиции американского автопроизводителя в электрификацию автомобилей увеличатся более чем вдвое. Ранее компания планировала инвестировать в электромобили к 2020 г. $4,5 млрд.

Количество гибридных машин и электромобилей в линейке Ford планируется увеличить до 40 моделей (16 из них будут электромобилями). Сейчас Ford продает в США только один полностью электрифицированный автомобиль – Focus.

Ранее компания обещала сократить расходы на производство автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на $500 млн и направить эти средства на разработку электромобилей.

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Политика
Новости

Учитель и восемь учеников пострадали при нападении в школе в Перми

Ведомости
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Учитель и восемь учеников пострадали при нападении в школе № 127 в Перми, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края. «Двумя неустановленными преступниками в масках было совершено нападение на учительницу и учеников», – говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило о девяти пострадавших. Учитель и 16-летний ученик с ранениями шеи госпитализированы в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу № 4, им делают операции, добавили в ведомстве. «Часть детей убежали в расположенный рядом торговый центр, "скорая" провела осмотр на месте», – говорится в сообщении министерства. Врачи также осмотрели других пострадавших, у них обнаружены незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу.

Двое нападавших задержаны сотрудниками МВД, сообщило министерство территориальной безопасности региона.

«Занятия прекращены, ученики эвакуированы, отпущены по домам. Детям и родителям оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Нападавшие установлены и задержаны... Нападавшие – молодые люди», – рассказали агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.

Глава департамента информации мэрии Перми Андрей Каменских также сообщил о нападении двух мужчин на школу. «По непроверенной информации, речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы», – сообщил он в Facebook.

В свою очередь информированный источник сообщил «Интерфаксу», что в школе произошел конфликт между учащимися.

Бизнес
Новости

Структура Романа Троценко нашла покупателя на «яхту Сталина»

Ведомости
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Московское речное пароходство (МРП), входящее в AEON Романа Троценко, намерено продать теплоход «Максим Горький» 1934 года производства из-за высокой стоимости эксплуатации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Гендиректор МРП Константин Анисимов подтвердил газете информацию о решении продать теплоход. «С учетом того, что компания активно инвестирует в строительство нового флота, субсидировать "Максима Горького" накладно», объяснил он, отказавшись говорить о возможной сумме сделки. По словам топ-менеджера, переговоры ведутся с Азербайджанским каспийским морским пароходством и администрацией Нижнего Новгорода.

За теплоход, известный как «яхта Сталина», МРП надеется выручить около 20 млн руб., говорят собеседники издания. В 2000-х гг. на судне были отреставрированы внутренние помещения, обшивка, заменены двигатель и навигационные системы. После этого теплоход использовали в качестве банкетного и прогулочного судна на 130 пассажиров. С 2014 г. «Максим Горький» используется только как ресторан.

Анисимов пояснил, что для азербайджанской стороны «Максим Горький» интересен в качестве экспоната для запуска музея морского флота – пароходство в 2018 г. отмечает 160-летний юбилей. Для Нижнего Новгорода теплоход является знаковым судном, поскольку его построили на местных верфях, к тому же в 2018 г. отмечается 150 лет со дня рождения Максима Горького.

В нижегородской администрации сообщили изданию, что не собираются покупать судно – теплоход рассматривался как одна из точек музейно-туристического проекта «По Руси с Максимом Горьким». В числе прочего обсуждалась возможность переместить судно на городскую набережную и устроить там музей под открытым небом без перехода теплохода в муниципальную собственность. В Азербайджанском каспийском морском пароходстве на запрос газеты не ответили.

«Максим Горький» построили на верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в 1934 г. Судно длиной около 69 м и шириной 13 м проектировал военно-технический отдел ОГПУ НКВД. «Максим Горький» имел спецназначение – личный теплоход Иосифа Сталина.

Документальные подтверждения того, что Сталин отдыхал на теплоходе, отсутствуют. Также нет доказательств истории о том, что в 1935 г. на пароходе по Волге ходил сам Горький. Известно, что на судне отдыхали лидеры коммунистической партии Лаврентий Берия, Лазарь Каганович, Анастас Микоян, Григорий Орджоникидзе, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев, Леонид Брежнев. В 1950-е гг. теплоход обслуживал делегации госструктур, рабочих и артистов, а также возил пассажиров на подмосковные пляжи.

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Финансы
Новости

«Русский стандарт» запустил программу трудоустройства заемщиков

Ведомости
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Банк «Русский стандарт» запустил для своих заемщиков программу помощи в поиске работы, сообщили газете «Коммерсантъ» в банке.

«Мы стараемся помочь клиентам даже в случае потери работы не допускать просрочек по кредиту и не испортить свою кредитную историю», – пояснил руководитель дирекции по работе с проблемными активами банка Эдуард Быстрай.

Согласно предложенной «Русским стандартом» схеме заемщик лично или по телефону обращается в банк и уведомляет о потере работы, а менеджер по персоналу банка подбирает вакансии по профилю.

Сервис доступен как для должников, которые уже допустили просрочку платежей, так и для заемщиков, только потерявшим работу.

Параллельно «Русский стандарт» обсуждает с заемщиком возможные варианты погашения долга, в том числе перенос срока платежа по кредиту на более поздний срок, рассрочку и выход из просрочки за счет частичных платежей.

За три месяца работы пилотного проекта должникам было предложено 15 000 вакансий, около 20% заемщиков получили работу по программе. По словам Быстрая, благодаря этой инициативе «Русский стандарт» ежемесячно возвращает 700–900 млн руб. просроченных долгов.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

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Политика
Новости

Мэрия Москвы пообещала не вводить платную парковку во дворах

Ведомости
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Власти Москвы не обсуждали вопрос о введении в столичных дворах платной парковки, заявил в интервью «Коммерсанту» вице-мэр Максим Ликсутов. «В Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение», – заявил он. Вице-мэр заверил, что власти Москвы категорически против «любого регулирования дворовой территории со стороны правительства» города. Соответствующие права и полномочия «есть у самих жителей».

Ликсутов также рассказал, что небольшие зоны расширения платной парковки возможны. Просьбы об этом городские власти получают от муниципалитетов постоянно, но «глобального расширения уже не будет», поскольку основной объем работы мэрия уже сделала.

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Бизнес
Новости

Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД

Ведомости
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Правительство рекомендовало включить в совет директоров ОАО РЖД главу Россельхозбанка (РСХБ), сына секретаря Совета безопасности Дмитрия Патрушева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме.

До сих пор в совете директоров РЖД было 13 мест. Минэкономики предложило расширить его до 15 человек и исключить из него бывшего замминистра Станислава Воскресенского, назначенного врио губернатора Ивановской области. На вакантные места в министерстве предложили нового замминистра Михаила Расстригина, руководителя управления «ВТБ капитала» Елену Сахнову и экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. В правительстве, по словам собеседников издания, с кандидатурами Расстригина и Толоконского согласились, а вместо Сахновой порекомендовали Патрушева-младшего. В Минэкономики, аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича и РЖД ситуацию не прокомментировали.

Просто предложить кандидатуру Патрушева на место ушедшего Воскресенского было бы неправильно, отмечает источник. Потребовалась инициатива с расширением штата, а 15-е кресло предлагается для удобства подсчета голосов.

Один из собеседников издания пояснил, что возможный уход Патрушева из РСХБ в отрасли обсуждают давно из-за «довольно тяжелой» ситуации в банке. Правда, в новый список кандидатов в совет директоров банка Дворкович все же внес кандидатуру Патрушева. По словам источника, это соответствует планам вице-премьера «обеспечить» ему «место хотя бы в одном совете».

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Политика
Новости

По делу Керимова во Франции арестован швейцарский предприниматель

Ведомости
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Швейцарский предприниматель Александр Штудхальтер был арестован во Франции по делу российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова, сообщает Nice-Matin. Штудхальтера подозревают в том, что он был подставным лицом Керимова при осуществлении сделок по покупке нескольких объектов недвижимости, включая виллу Hier на мысе Антиб.

Разрешение на задержание Штудхальтера выдал судья-следователь Александр Жульен, он же расследует дело Керимова.

Штудхальтер своей вины не признает и оспаривает введенную против него меру пресечения. Источники в его окружении заявили, что он уже обратился в апелляционный суд Экс-ан-Прованса.

Сам Керимов был взят под стражу в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 г., но отпущен под залог в 5 млн евро. В декабре сумма залога была увеличена до 40 млн евро. Российскому бизнесмену запрещено покидать Францию. Его подозревают в отмывании денег и уходе от налогов.

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