Мэрия Москвы пообещала не вводить платную парковку во дворах

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Структура Романа Троценко нашла покупателя на «яхту Сталина»

Московское речное пароходство (МРП), входящее в AEON Романа Троценко, намерено продать теплоход «Максим Горький» 1934 года производства из-за высокой стоимости эксплуатации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Гендиректор МРП Константин Анисимов подтвердил газете информацию о решении продать теплоход. «С учетом того, что компания активно инвестирует в строительство нового флота, субсидировать "Максима Горького" накладно», – объяснил он, отказавшись говорить о возможной сумме сделки. По словам топ-менеджера, переговоры ведутся с Азербайджанским каспийским морским пароходством и администрацией Нижнего Новгорода.

За теплоход, известный как «яхта Сталина», МРП надеется выручить около 20 млн руб., говорят собеседники издания. В 2000-х гг. на судне были отреставрированы внутренние помещения, обшивка, заменены двигатель и навигационные системы. После этого теплоход использовали в качестве банкетного и прогулочного судна на 130 пассажиров. С 2014 г. «Максим Горький» используется только как ресторан.

Анисимов пояснил, что для азербайджанской стороны «Максим Горький» интересен в качестве экспоната для запуска музея морского флота – пароходство в 2018 г. отмечает 160-летний юбилей. Для Нижнего Новгорода теплоход является знаковым судном, поскольку его построили на местных верфях, к тому же в 2018 г. отмечается 150 лет со дня рождения Максима Горького.

В нижегородской администрации сообщили изданию, что не собираются покупать судно – теплоход рассматривался как одна из точек музейно-туристического проекта «По Руси с Максимом Горьким». В числе прочего обсуждалась возможность переместить судно на городскую набережную и устроить там музей под открытым небом без перехода теплохода в муниципальную собственность. В Азербайджанском каспийском морском пароходстве на запрос газеты не ответили.

«Максим Горький» построили на верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в 1934 г. Судно длиной около 69 м и шириной 13 м проектировал военно-технический отдел ОГПУ НКВД. «Максим Горький» имел спецназначение – личный теплоход Иосифа Сталина.

Документальные подтверждения того, что Сталин отдыхал на теплоходе, отсутствуют. Также нет доказательств истории о том, что в 1935 г. на пароходе по Волге ходил сам Горький. Известно, что на судне отдыхали лидеры коммунистической партии Лаврентий Берия, Лазарь Каганович, Анастас Микоян, Григорий Орджоникидзе, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев, Леонид Брежнев. В 1950-е гг. теплоход обслуживал делегации госструктур, рабочих и артистов, а также возил пассажиров на подмосковные пляжи.