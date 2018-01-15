Политика

Новости

Сторонники Навального подали заявку на акцию 28 января

Сторонники оппозиционера Алексея Навального подали заявку на проведение в Москве двух акций 28 января - шествия и митинга, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Навального Иван Жданов. «Подана заявка на шествие по Тверской улице с митингом на Охотном Ряду. Начало в 14.00 28 числа», - сказал Жданов «Интерфаксу». По его словам, заявленная тема акции - «Забастовка избирателей», максимальная численность участников - 15 000 человек.

В понедельник Навальный сообщил, что такие же уведомления будут поданы еще примерно в 100 городах. Цель акции – бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках.

25 декабря ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Навальный в ответ призвал к бойкоту выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда же призвал изучить призывы Навального к бойкоту выборов на предмет соответствия законодательству. Перед выборами в Госдуму 2016 г. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры блокировал четыре интернет-ресурса, где содержалась в том числе агитация за бойкот выборов, указав, что «деятельность по организации срыва выборов» подрывает основы конституционного строя.

По словам руководителя федерального штаба Навального Леонида Волкова, сторонники оппозиционера также организуют наблюдение за выборами: «Мы будем учитывать проблемные зоны, где были нарушения по явке. Хотим отправить людей, например, в Дагестан и Кемерово». Контроль за реальным уровнем явки покажет, что ни о какой всенародной поддержке президента речи не идет, считает Волков.