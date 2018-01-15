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Суд отклонил иск Яшина к Собянину

Ведомости
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Таганский суд Москвы отклонил иск председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина к мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом написал Яшин на своей странице в Facebook.

По его словам, это было ожидаемо. Вряд ли в столице найдется судья, который рискнет пойти против градоначальника, объяснил Яшин. «Возмущение вызывает наглость мэрии, которая даже не потрудилась прислать на заседание подготовленных юристов», - добавил он. «Исковое заявление, кажется, видят первый раз. На все вопросы - либо читают по бумажке свой отзыв, либо молчат, либо бормочут что-то невнятное», - написал Яшин.

В декабре Яшин подал иск к мэру Москвы Сергею Собянину, а также к руководителю департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимиру Черникову и зампрефекту ЦАО Сергею Травкину. Он попросил суд признать незаконными их действия, которые препятствовали проведению 24 декабря Дня свободных выборов.

Акция в Лермонтовском сквере в Москве без согласования состоялась и, по данным полиции, собрала около 300 участников. Яшина оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение правил организации публичного мероприятия. Сам он неоднократно ссылался на московский закон об организации местного самоуправления, из которого следует, что к вопросам местного значения относится «установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов».

Как прошла акция в Лермонтовском сквере

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Росгвардия проверит деятельность обеспечивающих в школах безопасность ЧОПов

Ведомости
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После ЧП в пермской школе Росгвардия проведет проверку охранных фирм, обеспечивающих безопасность в образовательных учреждениях, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество», - отметили в Росгвардии. Проверки будут проходить по всей России. В ходе них должностные лица Росгвардии проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к различным ситуациям.

Совместно с руководством учебных учреждений и ЧОПами будут выработаны алгоритмы действий охранников при возникновении ЧС, механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты, оповещения и организации взаимодействия с правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии проведут проверку ЧОПа, охранники которого обеспечивали безопасность в пермской школе, где в понедельник более 10 учеников были ранены ножом.

Утром 15 января в пермской школе N127 между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В ходе драки пострадали 15 человек, из них 12 были доставлены в больницу с ранениями. По факту происшедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.

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Энергетики устранили крупную энергоаварию в Казани

Интерфакс
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Казанские энергетики устранили причины энергоаварии, оставившей без света порядка 100 000 жителей Казани, сообщило ОАО «Сетевая компания». Электроснабжение было нарушено в трех районах Казани - частично в Приволжском, Советском и Вахитовском - из-за отключения ЛЭП 110 КВ. «В настоящее время ведутся работы по заявкам потребителей, восстанавливается внутреннее электроснабжение», - уточнил представитель ОАО «Сетевая компания».

В понедельник с наступлением темноты 96 000 жителей Казани остались без света из-за аварийного отключения кабельной линии 110 квт на подстанциях «Горки» и «Советская», без электроэнергии остались также 14 котельных, 29 детских садов и 21 школа. Произошли сбои в работе насосных станций, электротранспорта. Очевидцы сообщали, что в районах города, где произошло отключение электроэнергии, было серьезно затруднено движение автотранспорта из-за неработающих светофоров.

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Политика
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Суд отказал защите Белых в допросе бывшего генерала ФСБ Феоктистова

Ведомости
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Пресненский суд Москвы отказал защите бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в удовлетворении ходатайства о допросе бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Именно Феоктистов руководил оперативно-розыскными мероприятиями по делу Белых, рассказывал ранее адвокат последнего Андрей Грохотов. По его словам, Феоктистов давал указание на операцию в ресторане, где задержали Белых. Бывший генерал ФСБ не был заявлен свидетелем обвинения по делу, но защита хотела бы его допросить, уточнял Грохотов. Ходатайство о допросе Феоктистова Грохотов заявил еще в начале сентября.

Феоктистов проходил свидетелем по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Бывший генерал ФСБ давал показания в закрытом режиме.

Феоктистов был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ, а с сентября 2016 г. перешел на работу в «Роснефть» в качестве руководителя службы безопасности. Однако в апреле 2017 г. он ушел из компании. Предправления «Роснефти» Игорь Сечин уточнял, что Феоктистов вернулся на военную службу. 

Генерал ФСБ Феоктистов и экс-министр Улюкаев в суде

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Финансы
Новости

ЕС намерен исключить восемь стран из черного списка офшоров

ТАСС
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Евросоюз намерен исключить восемь стран и территорий, включая Панаму, Республику Корея (РК) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), из черного списка налоговых гаваней, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. Об этом сообщило агентство Reuters.

Помимо Панамы, РК и ОАЭ из списка планируется исключить Барбадос, Гренаду, Макао, Монголию и Тунис. Исполнительные органы ЕС выступили с таким предложением в связи с тем, что власти этих юрисдикций дали гарантии изменить свои налоговые правила, чтобы удовлетворить требования Евросоюза в данной области, указывает «Рейтер».

Инициатива по сокращению черного списка офшоров должна обсуждаться в среду, 17 января, на встрече на уровне постпредов стран ЕС. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на следующей неделе на встрече министров финансов государств Евросоюза в Брюсселе.

Министры финансов ЕС 5 декабря одобрили черный список из 17 офшоров, к которым в будущем могут быть применены санкции. В этот перечень вошли Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Республика Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Республика Тринидад и Тобаго, Тунис и ОАЭ.

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Авто
Новости

В НАМИ рассказали о сроках передачи машин проекта «Кортеж» в эксплуатацию

Ведомости
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Первые автомобили проекта «Кортеж» были переданы в эксплуатацию в конце декабря 2017 г., передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя разработчика проекта - ФГУП «НАМИ».

Ранее в СМИ появилась информация о возможных сроках поставок первых автомобилей проекта.

«Информация не соответствует действительности. Первые автомобили проекта на основе единой модульной платформы уже переданы потребителю в конце декабря 2017 г.», — заявил представитель НАМИ, добавив, что в I квартале 2018 г. НАМИ продолжит передачу машин в соответствии с графиком проекта.

В конце декабря министр промышленности Денис Мантуров заявлял, что первые автомобили проекта со дня на день поступят в гараж особого назначения главы государства.

Проект «Кортеж» предполагает разработку серии машин для официальных лиц страны — лимузин, седан и минивэн будут произведены на единой модульной платформе. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП «НАМИ». Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект - 12,4 млрд руб.

Гараж особого назначения: автомобили первых лиц государства от Николая II до Путина

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Политика
Новости

Фонд Катерины Тихоновой ликвидирован после пяти лет работы

Ведомости
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Ликвидирован фонд «Междисциплинарные инициативы в области естественных и гуманитарных наук», соучредителем которого была предполагаемая дочь президента Владимира Путина, следует из единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Деятельность фонда, созданного пять лет назад - в конце ноября 2012 г., - прекращена 9 января 2018 г., следует из выписки.

Согласно учредительным документам фонд мог заниматься издательской деятельностью, финансовым посредничеством, операциями с недвижимостью и научными исследованиями. Претензии к фонду были у Минюста: согласно публикации «Собеседника», он не сдавал отчетность как НКО и подлежал ликвидации в судебном порядке.

Более известен другой фонд, связанный с именем Тихоновой, - фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР, работает под брендом «Иннопрактика»). Учредителем НИРа является МГУ, гендиректором – Катерина Тихонова. В 2017 г. «Роснефть» стала его крупнейшим заказчиком, заключив с НИРом пять контрактов на 258,45 млн руб. Ее «дочка» - Арктический научный центр – заключила еще три контракта на 100,77 млн. За 2015–2017 гг. сумма контрактов НИРа с «Роснефтью» и Арктическим научным центром составила без малого 600 млн руб. Это в 3,6 раза превышает общие выплаты «Транснефти» – крупнейшего заказчика НИРа в 2016 г.

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Бизнес
Новости

Российский Burger King сменил поставщика пива с Efes на «Балтику»

Ведомости
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Крупнейший в России производитель пива - компания «Балтика» начала поставки пива в российские заведения Burger King. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

В Burger King будет представлено сразу несколько марок пива: «Балтика 7», «Балтика 0», Tuborg и Zatecky Gus Cerny. До этого поставщиком была компания Efes, уточнил представитель Burger King.

Рынок общественного питания России претерпел значительные изменения, уточняется в сообщении компаний. В первую очередь это связано с падением доходов населения, вызванным кризисом 2014 г., уточняется там же. Пока на продажи пива приходится небольшая часть оборота Burger King, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент сети быстрого питания Хосе Сил. По его словам, это «единицы процентов».

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Политика
Новости

Фонд избирательной кампании Навального подал встречный иск к Минюсту

Ведомости
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Операционное юрлицо избирательной кампании политика Алексея Навального - фонд «Пятое время года» подал встречный иск к Минюсту России. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков.

Ранее Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать «Пятое время года». История политическая и главная цель - помешать забастовке избирателей, написал Волков на своей странице в Facebook. Если Минюст находит какие-то нарушения в деятельности НКО, то может предписать устранить нарушения или приостановить деятельность и т. д., отметил Волков. «Эти сразу выходят с иском о ликвидации, ничего не стесняясь», - добавил он. По его словам, Минюст подал иск о ликвидации после проверки.

Теперь фонд требует у суда признать незаконными результаты проверки и ее саму, сказал Волков. О проверке Минюста стало известно в ноябре.

Главные предвыборные политические события года

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Бизнес
Новости

«Интерфакс» назвал сроки возобновления авиарейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Ведомости
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Авиарейсы между российскими городами и египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом при выполнении требований Москвы по безопасности возобновят не ранее второй половины 2018 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Обсуждаются технические параметры возобновления прямых перелетов между Москвой и Каиром. Урегулирование всех деталей может занять порядка месяца, и первые самолеты отправятся в середине февраля. Однако пока речи о возобновлении прямого авиасообщения с курортными аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха нет», - уточнил он.

По его словам, открытие авиасообщения потребует от египетской стороны усиления мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.

«Должна быть технически и административно гарантирована безопасность пассажиров российских рейсов, а также российских воздушных судов. Чтобы убедиться в том, что меры соблюдаются, необходимо проведение инспекций», - рассказал источник. По его словам, дата следующей контрольной поездки еще не назначена.

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Политика
Новости

В Казани произошло масштабное отключение электричества

Ведомости
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Жители Казани в понедельник, 15 января, пожаловались в соцсетях на масштабные отключения электричества. Согласно этим сообщениям, по состоянию на 17.00 мск блэкаут затронул три смежных района столицы Татарстана - Вахитовский, Приволжский и Советский. В этих трех районах живут около 650 000 человек. По данным ОАО «Сетевая компания», причина отключения электричества - авария на одной из подстанций.

Очевидцы сообщают об автомобильных пробках на обесточенных улицах из-за отключения светофоров и системы управления движением. Данные сервиса «Яндекс.Пробки» подтверждают значительные заторы на улицах Зорге, Родины и Гвардейской в затронутых блэкаутом районах. В группах соцсетей публикуются фото темного города. Сообщается об эвакуации ТЦ «Горки парк» и ТРЦ «Южный».

По данным Главного управления МЧС по Казани, сообщение об отключении электроэнергии в Приволжском районе поступило в 16.40 понедельника. «Предварительно под отключение попали жилые дома с численностью населения 96 700 человек, 14 котелен, 29 детских садов, 21 школа. Предварительная причина - отключение кабельной линии 110 КВ подстанции «Горки» и «Советская». К месту происшествия убыла оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона, бригады ОАО «Сетевая компания», - говорится в сообщении.

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Политика
Новости

Центризбирком утвердил избирательный бюллетень на выборах президента

Ведомости
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Центризбирком утвердил форму избирательного бюллетеня на президентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фамилии кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке. Это требования федерального закона, жеребьевок по этому поводу не будет, отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Кроме того, в списке каждый кандидат от другого будет отделен черной линией.

Ширина обычного бюллетеня - 210 мм, длина будет определяться в зависимости от количества кандидатов и технических требований комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для голосования в обычном стационарном и переносном ящиках бюллетени должны быть изготовлены на бумаге белого цвета. На них также будет фоновая защитная сетка зеленого цвета.

В кабинах для голосования будет размещена информация о порядке заполнения бюллетеней. ЦИК рекомендовал ставить в графе напротив кандидата следующие знаки: галку, крестик или кружок. «Это невозможно подделать, это четко читается и КОИБом, и человеком. И при пересчете ручном нельзя будет двусмысленно интерпретировать такой знак», - отметил Булаев.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты

Финансы
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«Гознак» разработал приложение для определения подлинности новых купюр

Ведомости
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«Гознак» разработал приложение для мобильных устройств «Банкноты 2017». С помощью него можно определить подлинность новых банкнот номиналом в 200 и 2000 руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе организации.

Помимо определения подлинности купюр приложение предоставит подробную информацию о виде и особенностях банкнот. Скачать его можно будет с 18 января через AppStore и GooglePlay.

Новые купюры номиналом в 200 и 2000 руб. введены в обращение в конце 2017 г.

Как выглядят банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

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