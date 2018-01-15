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Суд отклонил иск Яшина к Собянину

Таганский суд Москвы отклонил иск председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина к мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом написал Яшин на своей странице в Facebook.

По его словам, это было ожидаемо. Вряд ли в столице найдется судья, который рискнет пойти против градоначальника, объяснил Яшин. «Возмущение вызывает наглость мэрии, которая даже не потрудилась прислать на заседание подготовленных юристов», - добавил он. «Исковое заявление, кажется, видят первый раз. На все вопросы - либо читают по бумажке свой отзыв, либо молчат, либо бормочут что-то невнятное», - написал Яшин.

В декабре Яшин подал иск к мэру Москвы Сергею Собянину, а также к руководителю департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимиру Черникову и зампрефекту ЦАО Сергею Травкину. Он попросил суд признать незаконными их действия, которые препятствовали проведению 24 декабря Дня свободных выборов.

Акция в Лермонтовском сквере в Москве без согласования состоялась и, по данным полиции, собрала около 300 участников. Яшина оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение правил организации публичного мероприятия. Сам он неоднократно ссылался на московский закон об организации местного самоуправления, из которого следует, что к вопросам местного значения относится «установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов».

Как прошла акция в Лермонтовском сквере