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В Казани произошло масштабное отключение электричества

Жители Казани в понедельник, 15 января, пожаловались в соцсетях на масштабные отключения электричества. Согласно этим сообщениям, по состоянию на 17.00 мск блэкаут затронул три смежных района столицы Татарстана - Вахитовский, Приволжский и Советский. В этих трех районах живут около 650 000 человек. По данным ОАО «Сетевая компания», причина отключения электричества - авария на одной из подстанций.

Очевидцы сообщают об автомобильных пробках на обесточенных улицах из-за отключения светофоров и системы управления движением. Данные сервиса «Яндекс.Пробки» подтверждают значительные заторы на улицах Зорге, Родины и Гвардейской в затронутых блэкаутом районах. В группах соцсетей публикуются фото темного города. Сообщается об эвакуации ТЦ «Горки парк» и ТРЦ «Южный».

По данным Главного управления МЧС по Казани, сообщение об отключении электроэнергии в Приволжском районе поступило в 16.40 понедельника. «Предварительно под отключение попали жилые дома с численностью населения 96 700 человек, 14 котелен, 29 детских садов, 21 школа. Предварительная причина - отключение кабельной линии 110 КВ подстанции «Горки» и «Советская». К месту происшествия убыла оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона, бригады ОАО «Сетевая компания», - говорится в сообщении.